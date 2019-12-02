Виктор Глуховщенко: когда откроем продажи билетов на круиз, думаю, загруженность будет 100 процентная

Круизный лайнер «Князь Владимир» совершает тестовый рейс с заходом в морской порт Сухум.Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Захарием Джиоевым и генеральным директором ООО «Черноморские круизы» Виктором Глуховщенко. Вместе они осмотрели российский круизный лайнер «Князь Владимир», который в тестовом режиме совершил заход в морской порт Сухум.Глава государства отметил: «В послевоенный периода такое событие проходит впервые. И я надеюсь, что та туристическая деятельность, которая была до войны, заходы в сухумский порт больших кораблей, будут иметь место с сегодняшнего дня и в нашей Абхазии».При этом гендиректор ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба сообщил: «На начальном этапе была задача организовать маршрут. Мы проработали, изучили наши возможности и после реализации определенных работ смогли принять это судно. Для республики данное событие имеет очень важное значение, потому что пассажирские перевозки в Абхазии с послевоенного периода были невозможны».Со своей стороны, Захарий Джиоев подчеркнул: «Все прошло четко по плану. Тестовой рейс проходит удачно. Была отработка самого подхода и пограничных процедур. На борту – только команда, без туристов. Лайнер отплывает сегодня. Надо отметить, абхазская сторона подготовила всю акваторию у порта Сухума, чтобы лайнер смог пришвартоваться».Виктор Глуховщенко проинформировал о предстоящем круизном маршруте: «На данный момент, до тесового рейса, мы оставили «окна» в нашем расписании – это 6 рейсов в следующем году. На эти рейсы билеты пока не продаются. Все знают, что будут заходы в Сухум и уже оставляют предварительные заявки. Есть заинтересованность, и когда мы откроем продажи, думаю, что загруженность будет 100 процентная».