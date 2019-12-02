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Виктор Глуховщенко: когда откроем продажи билетов на круиз, думаю, загруженность будет 100 процентная
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14:34, 2 Декабря 2019
Круизный лайнер «Князь Владимир» совершает тестовый рейс с заходом в морской порт Сухум.
Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия/Тамара Ачба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Захарием Джиоевым и генеральным директором ООО «Черноморские круизы» Виктором Глуховщенко. Вместе они осмотрели российский круизный лайнер «Князь Владимир», который в тестовом режиме совершил заход в морской порт Сухум.
Глава государства отметил: «В послевоенный периода такое событие проходит впервые. И я надеюсь, что та туристическая деятельность, которая была до войны, заходы в сухумский порт больших кораблей, будут иметь место с сегодняшнего дня и в нашей Абхазии».
При этом гендиректор ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба сообщил: «На начальном этапе была задача организовать маршрут. Мы проработали, изучили наши возможности и после реализации определенных работ смогли принять это судно. Для республики данное событие имеет очень важное значение, потому что пассажирские перевозки в Абхазии с послевоенного периода были невозможны».
Со своей стороны, Захарий Джиоев подчеркнул: «Все прошло четко по плану. Тестовой рейс проходит удачно. Была отработка самого подхода и пограничных процедур. На борту – только команда, без туристов. Лайнер отплывает сегодня. Надо отметить, абхазская сторона подготовила всю акваторию у порта Сухума, чтобы лайнер смог пришвартоваться».
Виктор Глуховщенко проинформировал о предстоящем круизном маршруте: «На данный момент, до тесового рейса, мы оставили «окна» в нашем расписании – это 6 рейсов в следующем году. На эти рейсы билеты пока не продаются. Все знают, что будут заходы в Сухум и уже оставляют предварительные заявки. Есть заинтересованность, и когда мы откроем продажи, думаю, что загруженность будет 100 процентная».
(АП): Согласно подписанному в 2019 году Соглашению о сотрудничестве между государственной компанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы», в 2020 году откроется круизное сообщение между портами Абхазии и России. В ходе тестового рейса круизного лайнера экипажу необходимо отработать все процедуры маршрута – постановку на рейд, прохождение таможенных и пограничных процедур.
Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия/Тамара Ачба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Захарием Джиоевым и генеральным директором ООО «Черноморские круизы» Виктором Глуховщенко. Вместе они осмотрели российский круизный лайнер «Князь Владимир», который в тестовом режиме совершил заход в морской порт Сухум.
Глава государства отметил: «В послевоенный периода такое событие проходит впервые. И я надеюсь, что та туристическая деятельность, которая была до войны, заходы в сухумский порт больших кораблей, будут иметь место с сегодняшнего дня и в нашей Абхазии».
При этом гендиректор ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба сообщил: «На начальном этапе была задача организовать маршрут. Мы проработали, изучили наши возможности и после реализации определенных работ смогли принять это судно. Для республики данное событие имеет очень важное значение, потому что пассажирские перевозки в Абхазии с послевоенного периода были невозможны».
Со своей стороны, Захарий Джиоев подчеркнул: «Все прошло четко по плану. Тестовой рейс проходит удачно. Была отработка самого подхода и пограничных процедур. На борту – только команда, без туристов. Лайнер отплывает сегодня. Надо отметить, абхазская сторона подготовила всю акваторию у порта Сухума, чтобы лайнер смог пришвартоваться».
Виктор Глуховщенко проинформировал о предстоящем круизном маршруте: «На данный момент, до тесового рейса, мы оставили «окна» в нашем расписании – это 6 рейсов в следующем году. На эти рейсы билеты пока не продаются. Все знают, что будут заходы в Сухум и уже оставляют предварительные заявки. Есть заинтересованность, и когда мы откроем продажи, думаю, что загруженность будет 100 процентная».
(АП): Согласно подписанному в 2019 году Соглашению о сотрудничестве между государственной компанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы», в 2020 году откроется круизное сообщение между портами Абхазии и России. В ходе тестового рейса круизного лайнера экипажу необходимо отработать все процедуры маршрута – постановку на рейд, прохождение таможенных и пограничных процедур.
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