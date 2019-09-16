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VII Молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» пройдёт в столице Абхазии
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12:16, 18 Сентября 2019
Фестиваль состоится 25 сентября, в 12:00.
Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. VII Молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» пройдёт 25 сентября в Национальной библиотеке РА им. И. Г. Папаскир.
Фестиваль представит работу семи тематических площадок: "Территория литературы и библиотек", "Музейная территория", "Территория визуального искусства и национальных ремесел", "Территория моды, танца и музыки", "Территория спорта", "Детская площадка", "Территория национальных общин".
Зрители фестиваля смогут увидеть экспонаты государственных музеев, конкурсные выступления молодых поэтов, писателей, чтецов, дефиле мод, концертную программу с участием детских и молодежных творческих коллективов.
Начало мероприятия в 12:00.
Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. VII Молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» пройдёт 25 сентября в Национальной библиотеке РА им. И. Г. Папаскир.
Фестиваль представит работу семи тематических площадок: "Территория литературы и библиотек", "Музейная территория", "Территория визуального искусства и национальных ремесел", "Территория моды, танца и музыки", "Территория спорта", "Детская площадка", "Территория национальных общин".
Зрители фестиваля смогут увидеть экспонаты государственных музеев, конкурсные выступления молодых поэтов, писателей, чтецов, дефиле мод, концертную программу с участием детских и молодежных творческих коллективов.
Начало мероприятия в 12:00.
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