Ветераны «Аруаа» прокомментировали заявление Аслана Бжания

Высший Совет РОО ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа» распространил комментарий.



Сухум. 7 февраля. Апсныпресс. Высший Совет республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа» прокомментировал заявление депутата Народного Собрания – Парламента РА, одного из претендентов на пост Президента Абхазии Аслана Бжания, сделанное им на заседании политсовета партии «Единая Абхазия».



В комментарии, в частности, говорится:



«Как следует из материалов, опубликованных в газете «Чегемская правда» от 04.02.2020 года, Аслан Бжания высказался по поводу предстоящих выборов президента Республики Абхазия: «Желающие в этом выборном процессе могут принять участие. Если люди будут вести себя адекватно, мы будем адекватными и культурными. Если люди будут вести себя по-другому, мы покажем, что мы умеем делать. Это так, чтобы успокоить всех и, чтобы не было лишних поползновений».



Помня, что господин Бжания, как военнослужащий, был обязан выполнить приказ главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Абхазия, однако в период грузино-абхазской войны отсиделся за пределами Родины, ветераны удивлены неожиданным проявлением смелости политика, спустя 28 лет.



Во-первых, ни Аслану Бжания решать, кто может принимать участие в выборном процессе. У него нет на это никакого права, а морально-этического в первую очередь.



Во-вторых, кого решил напугать лейтенант Госбезопасности? Свои недюжинные способности надо было проявить тогда, когда наше Отечество и наш народ были на грани уничтожения. А сегодня прятаться за спинами достойных людей и грозить пальцем из-за их плеча недостойное мужчины дело».

