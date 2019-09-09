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Ветераны «Аруаа»: мы один народ. Призываем всех к спокойствию и благоразумию!
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20:23, 14 Сентября 2019
Заявление РОО «Аруаа».
Сухум. 14 сентября. Апсныпресс. Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов «Аруаа» выступила с заявлением.
В документе говорится:
«Мы, ветераны войны «Аруаа», обращаемся ко всем участникам политического процесса и гражданам Республики Абхазия!
8 сентября 2019 года состоялся второй тур голосования по выборам Президента Республики Абхазия. Выборы прошли в условиях стабильности и при высокой явке. ЦИК РА единогласно утвердил итоги выборов, из которых следует, что в ходе второго тура голосования победу одержал действующий Глава государства Рауль Джумкович Хаджимба.
Позже, другой кандидат в Президенты, Алхас Алексеевич Квициниа направил иск в Верховный суд, в котором выразил свое несогласие с решением ЦИК. Иск находится на рассмотрении.
На данный момент все проходит в рамках закона. В то же время не могут не вызывать обеспокоенности, участившиеся нападки в адрес представителей разных национальных общин Абхазии, оскорбления и унижения их достоинства. Мы осуждаем данные действия.
Особая ответственность лежит сегодня на ветеранах войны, поколении людей, заложивших основы Независимой Абхазии. Любые противоправные действия при таком политическом накале, который существует на сегодня, могут привести к непредсказуемым последствиям, и вся ответственность ляжет на тех, кто выйдет за рамки правового поля и будет призывать к дестабилизации обстановки.
Мы один народ. Призываем всех к спокойствию и благоразумию!»
Сухум. 14 сентября. Апсныпресс. Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов «Аруаа» выступила с заявлением.
В документе говорится:
«Мы, ветераны войны «Аруаа», обращаемся ко всем участникам политического процесса и гражданам Республики Абхазия!
8 сентября 2019 года состоялся второй тур голосования по выборам Президента Республики Абхазия. Выборы прошли в условиях стабильности и при высокой явке. ЦИК РА единогласно утвердил итоги выборов, из которых следует, что в ходе второго тура голосования победу одержал действующий Глава государства Рауль Джумкович Хаджимба.
Позже, другой кандидат в Президенты, Алхас Алексеевич Квициниа направил иск в Верховный суд, в котором выразил свое несогласие с решением ЦИК. Иск находится на рассмотрении.
На данный момент все проходит в рамках закона. В то же время не могут не вызывать обеспокоенности, участившиеся нападки в адрес представителей разных национальных общин Абхазии, оскорбления и унижения их достоинства. Мы осуждаем данные действия.
Особая ответственность лежит сегодня на ветеранах войны, поколении людей, заложивших основы Независимой Абхазии. Любые противоправные действия при таком политическом накале, который существует на сегодня, могут привести к непредсказуемым последствиям, и вся ответственность ляжет на тех, кто выйдет за рамки правового поля и будет призывать к дестабилизации обстановки.
Мы один народ. Призываем всех к спокойствию и благоразумию!»
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