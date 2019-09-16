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Верховный суд вынес определение об отказе в удовлетворении заявления истца об отводе всего состава суда
173
12:59, 18 Сентября 2019
Судебное разбирательство по административному исковому заявлению кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа назначено на 19 сентября в 11:00 часов в здании Верховного суда Республики Абхазия.
Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. 18 сентября определением заместителя Председателя Верховного суда Республики Абхазия Омара Берулава отказано в удовлетворении заявления представителя истца Алхаса Квициниа – Гарегина Митина об отводе всему составу суда (Генри Гамисония, Раули Пачулия, Оксана Пилия), рассматривающему административное исковое заявление кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа - о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте Верховного суда РА.
Согласно определению, действия Председателя суда по замене одного судьи на другого в ходе распределения дела в предусмотренный законом срок (однодневный) нельзя рассматривать как рассмотрение заявления об отводе, либо самоотводе, так как еще не было полностью завершено формирование состава суда, и судьи не приняли дело к рассмотрению. Действия, связанные с заменой судьи Барциц А.В. на судью Пилия О.В. Председателем Верховного суда, были совершены в однодневный срок с момента поступления искового заявления, как это предусматривает процессуальное законодательство, из чего следует вывод о том, что председателем не были допущены нарушения закона при формировании состава суда.
17 сентября 2019 года стороной истца было сделано заявление об отводе всего состава суда, рассматривающего административное дело по первой инстанции.
Основаниями для отвода представитель истца привел нарушение норм процессуального законодательства, а именно статей 25, 36, 37 и 43 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве, которые предусматривают порядок формирования и замену состава суда, а также неоднократный отказ в удовлетворении мер предварительной защиты – приостановления действия оспариваемого решения ЦИК Республики Абхазия.
Судебное разбирательство по административному исковому заявлению кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа назначено на 19 сентября в 11:00 часов в здании Верховного суда Республики Абхазия.
Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. 18 сентября определением заместителя Председателя Верховного суда Республики Абхазия Омара Берулава отказано в удовлетворении заявления представителя истца Алхаса Квициниа – Гарегина Митина об отводе всему составу суда (Генри Гамисония, Раули Пачулия, Оксана Пилия), рассматривающему административное исковое заявление кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа - о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте Верховного суда РА.
Согласно определению, действия Председателя суда по замене одного судьи на другого в ходе распределения дела в предусмотренный законом срок (однодневный) нельзя рассматривать как рассмотрение заявления об отводе, либо самоотводе, так как еще не было полностью завершено формирование состава суда, и судьи не приняли дело к рассмотрению. Действия, связанные с заменой судьи Барциц А.В. на судью Пилия О.В. Председателем Верховного суда, были совершены в однодневный срок с момента поступления искового заявления, как это предусматривает процессуальное законодательство, из чего следует вывод о том, что председателем не были допущены нарушения закона при формировании состава суда.
17 сентября 2019 года стороной истца было сделано заявление об отводе всего состава суда, рассматривающего административное дело по первой инстанции.
Основаниями для отвода представитель истца привел нарушение норм процессуального законодательства, а именно статей 25, 36, 37 и 43 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве, которые предусматривают порядок формирования и замену состава суда, а также неоднократный отказ в удовлетворении мер предварительной защиты – приостановления действия оспариваемого решения ЦИК Республики Абхазия.
Судебное разбирательство по административному исковому заявлению кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа назначено на 19 сентября в 11:00 часов в здании Верховного суда Республики Абхазия.
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