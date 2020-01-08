Верховный суд признал итоги выборов Президента Абхазии недействительными

Судебное заседание кассационной коллегии по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия завершилось.



Сухум. 10 января. Апсныпресс. В Верховном суде РА состоялось судебное заседание кассационной коллегии по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством Темура Тарба.



Суд кассационной инстанции рассмотрел жалобу представителя истца – кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии РА об итогах выборов Президента РА. На судебном заседании не присутствовали представители ЦИК РА – Дмитрий Шамба и Гиви Габния, представитель заинтересованного лица, избранного Президента – Валерий Агрба, а также адвокаты представляющие интересы последних в суде.



По итогам судебного заседания, кассационная коллегия отменила решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года и приняла новое решение.



Согласно оглашенной резолютивной части определения, административное исковое заявление Алхаса Квициниа удовлетворено в полном объеме.



Выборы Президента Республики Абхазия от 08 сентября 2019 года признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 09 сентября 2019 года недействительными.



Судом кассационной инстанции ЦИК Республики Абхазия предписано назначить повторные выборы.



Определение суда кассационной инстанции от 10 января 2020 года вступает в силу с момента провозглашения.

