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Верховный суд отказал Алхасу Квициниа в удовлетворении иска
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17:10, 20 Сентября 2019
Завершилось судебное разбирательство по иску кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа.
Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба. Верховный суд Республики Абхазия, под председательством судьи Генри Гамисония, в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия, огласил Решение по административному исковому заявлению кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов Президента РА.
Согласно Решению, суд отказал Алхасу Квициниа в удовлетворении административного искового заявления. Ввиду того, что судом не оглашался мотивированный текст Решения, основания отказа будут известны после его изготовления, на что действующим законодательством дается время не более 10 дней.
Настоящее решение судебной коллегии Верховного суда РА вступает в силу по истечении 20 дней с момента вручения сторонам мотивированного решения. В указанный срок, данное решение может быть обжаловано в кассационном порядке участниками судебного разбирательства.
Верховный суд рассматривает поступившее по кассационной жалобе дело в срок, не превышающий 2-х месяцев со дня его поступления в суд кассационной инстанции.
Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба. Верховный суд Республики Абхазия, под председательством судьи Генри Гамисония, в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия, огласил Решение по административному исковому заявлению кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов Президента РА.
Согласно Решению, суд отказал Алхасу Квициниа в удовлетворении административного искового заявления. Ввиду того, что судом не оглашался мотивированный текст Решения, основания отказа будут известны после его изготовления, на что действующим законодательством дается время не более 10 дней.
Настоящее решение судебной коллегии Верховного суда РА вступает в силу по истечении 20 дней с момента вручения сторонам мотивированного решения. В указанный срок, данное решение может быть обжаловано в кассационном порядке участниками судебного разбирательства.
Верховный суд рассматривает поступившее по кассационной жалобе дело в срок, не превышающий 2-х месяцев со дня его поступления в суд кассационной инстанции.
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