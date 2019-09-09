Верховный суд назначил следующее разбирательство по исковому заявлению Алхаса Квициниа на 17 сентября

Суд также отклонил ходатайство истца о приостановлении действия решения ЦИК об итогах выборов.



Сухум. 13 сентября. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Верховный суд Республики Абхазия, под председательством судьи Генри Гамисония, в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия, на предварительном судебном слушании по исковому заявлению кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа установил участников судебного разбирательства и назначил дату судебного заседания на 17 сентября, в 11:00, «для рассмотрения искового заявления по существу».



Интересы истца Алхаса Квициния в суде представляют юристы Батал Табагуа и Гарегин Митин. Интересы ответчика – ЦИК РА представляет член ЦИК Дмитрий Шамба, а заинтересованного лица – избранного Президента РА Рауля Хаджимба – Валерий Агрба. К разбирательству дела судом также привлечены представители Генеральной прокуратуры Елена Читанава и Даур Амичба.



Кроме того, сторона истца подала повторное ходатайство о приостановлении действия решения ЦИК об итогах выборов. Ходатайство было отклонено Верховным судом.



(АП): От кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа поступило административное исковое заявление с просьбой признать незаконным и недействительным Решение Центральной избирательной комиссии РА об итогах выборов Президента Республики Абхазия.