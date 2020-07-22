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Велопробег, факельное шествие, концерт: в Сухуме отметили День флага

25
10:28, 24 Июля 2020
Велопробег, факельное шествие, концерт: в Сухуме отметили День флага
На Набережной Махаджиров прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага.

Сухум. 24 июля. Апсныпресс. 23 июля в  столице отметили День Государственного флага Абхазии. Госкомитет РА по делам молодежи и спорту, Министерство культуры РА, Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Всемирный Абхазо-Абазинский Конгресс организовали ряд праздничных мероприятий для горожан.

На площади перед  Абхазским  государственным драматическим театром им. С.Чанба  была  развернута выставка исторических знамен Абхазии.

Дню Государственного флага посвящались вело- и мотопробег, в  которых наряду с байкерами «Ridebike Apsny» участвовали  все желающие.



Вечером на Набережной Махаджиров состоялось факельное шествие, в котором участвовали  различные молодежные организации, представители творческих  коллективы, спортсмены, горожане. Участники шествия торжественно пронесли  полотнище флага размером 10 м х 20 м.

На  площади перед Драмтеатром состоялись праздничные народные гуляния.

Праздничные мероприятия посетил и глава государства Аслан Бжания.

Президент поздравил всех жителей Абхазии с праздником.  

«Желаю каждой семье здоровья, благосостояния, а нашей Родине  успешного развития и процветания.  Этот праздник во многом символизирует борьбу, которую вел народ Абхазии за свою независимость и государственность. Это один из  ключевых государственных праздников страны», - сказал президент. 

Мэр города Сухум Беслан Эшба поздравил жителей столицы и всех граждан Абхазии с Днем Государственного флага. «Наш Государственный флаг - это символ Победы и независимости нашего государства», - отметил глава города.



Доктор  философских наук, профессор Иван Тарба: «У Абхазии, как у суверенного государства, есть своя государственная символика. Мы гордимся тем, что сумели отстоять свободу  и независимость. Мы все помним и не должны забывать,  чего стоило абхазскому народу обретение права обладать своей государственной атрибутикой и символикой. Мне вспоминается, как мы  впервые отмечали этот праздник. Действительно, это было очень важное событие для всего народа. Я считаю, такие массовые мероприятия нужны. Я хотел бы пожелать народу Абхазии счастья, процветания, мира». 


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