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Велопробег, факельное шествие, концерт: в Сухуме отметили День флага
25
10:28, 24 Июля 2020
На Набережной Махаджиров прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага.
Сухум. 24 июля. Апсныпресс. 23 июля в столице отметили День Государственного флага Абхазии. Госкомитет РА по делам молодежи и спорту, Министерство культуры РА, Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Всемирный Абхазо-Абазинский Конгресс организовали ряд праздничных мероприятий для горожан.
На площади перед Абхазским государственным драматическим театром им. С.Чанба была развернута выставка исторических знамен Абхазии.
Дню Государственного флага посвящались вело- и мотопробег, в которых наряду с байкерами «Ridebike Apsny» участвовали все желающие.
Вечером на Набережной Махаджиров состоялось факельное шествие, в котором участвовали различные молодежные организации, представители творческих коллективы, спортсмены, горожане. Участники шествия торжественно пронесли полотнище флага размером 10 м х 20 м.
На площади перед Драмтеатром состоялись праздничные народные гуляния.
Праздничные мероприятия посетил и глава государства Аслан Бжания.
Президент поздравил всех жителей Абхазии с праздником.
«Желаю каждой семье здоровья, благосостояния, а нашей Родине успешного развития и процветания. Этот праздник во многом символизирует борьбу, которую вел народ Абхазии за свою независимость и государственность. Это один из ключевых государственных праздников страны», - сказал президент.
Мэр города Сухум Беслан Эшба поздравил жителей столицы и всех граждан Абхазии с Днем Государственного флага. «Наш Государственный флаг - это символ Победы и независимости нашего государства», - отметил глава города.
Доктор философских наук, профессор Иван Тарба: «У Абхазии, как у суверенного государства, есть своя государственная символика. Мы гордимся тем, что сумели отстоять свободу и независимость. Мы все помним и не должны забывать, чего стоило абхазскому народу обретение права обладать своей государственной атрибутикой и символикой. Мне вспоминается, как мы впервые отмечали этот праздник. Действительно, это было очень важное событие для всего народа. Я считаю, такие массовые мероприятия нужны. Я хотел бы пожелать народу Абхазии счастья, процветания, мира».
Сухум. 24 июля. Апсныпресс. 23 июля в столице отметили День Государственного флага Абхазии. Госкомитет РА по делам молодежи и спорту, Министерство культуры РА, Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Всемирный Абхазо-Абазинский Конгресс организовали ряд праздничных мероприятий для горожан.
На площади перед Абхазским государственным драматическим театром им. С.Чанба была развернута выставка исторических знамен Абхазии.
Дню Государственного флага посвящались вело- и мотопробег, в которых наряду с байкерами «Ridebike Apsny» участвовали все желающие.
Вечером на Набережной Махаджиров состоялось факельное шествие, в котором участвовали различные молодежные организации, представители творческих коллективы, спортсмены, горожане. Участники шествия торжественно пронесли полотнище флага размером 10 м х 20 м.
На площади перед Драмтеатром состоялись праздничные народные гуляния.
Праздничные мероприятия посетил и глава государства Аслан Бжания.
Президент поздравил всех жителей Абхазии с праздником.
«Желаю каждой семье здоровья, благосостояния, а нашей Родине успешного развития и процветания. Этот праздник во многом символизирует борьбу, которую вел народ Абхазии за свою независимость и государственность. Это один из ключевых государственных праздников страны», - сказал президент.
Мэр города Сухум Беслан Эшба поздравил жителей столицы и всех граждан Абхазии с Днем Государственного флага. «Наш Государственный флаг - это символ Победы и независимости нашего государства», - отметил глава города.
Доктор философских наук, профессор Иван Тарба: «У Абхазии, как у суверенного государства, есть своя государственная символика. Мы гордимся тем, что сумели отстоять свободу и независимость. Мы все помним и не должны забывать, чего стоило абхазскому народу обретение права обладать своей государственной атрибутикой и символикой. Мне вспоминается, как мы впервые отмечали этот праздник. Действительно, это было очень важное событие для всего народа. Я считаю, такие массовые мероприятия нужны. Я хотел бы пожелать народу Абхазии счастья, процветания, мира».
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