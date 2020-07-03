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Ведомственный план работы, оптимизация программы мероприятий: премьер провёл встречу с руководством Минкульта

18:28, 3 Июля 2020
Ведомственный план работы, оптимизация программы мероприятий: премьер провёл встречу с руководством Минкульта
Премьер-министру доложили о предварительных результатах ознакомительных посещений ряда подведомственных Минкульту учреждений. 

Сухум. 3 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с министром культуры Гудисой Агрба и заместителем министра Динарой Смыр. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

Премьер-министру доложили о предварительных результатах ознакомительных посещений ряда подведомственных Минкульту учреждений. 
По словам Гудисы Агрба, представители Министерства посетили 13 учреждений культуры. На следующей неделе планируется поездка в Ткуарчалский район. 

Речь также шла о ведомственном плане работы, о процессе оптимизации программы мероприятий по причине переориентации расходов бюджетных средств в первую очередь на социальную сферу.

Как сообщила замминистра культуры Динара Смыр, некоторые мероприятия утверждённого на 2020 год плана, будут перемещены в план будущего года. Но, мероприятия в честь памятных дат будут реализованы в этом году, однако, в более узком формате. 

«К тому же, есть мероприятия, которые мы смогли бы провести, объединив усилия и ресурсы с местными органами управления», - подытожил министр культуры Гудиса Агрба.

По его мнению, план гастрольных концертов творческих коллективов в районах Абхазии не предусматривает значительных ресурсных затрат, при этом потенциальная аудитория большая, его можно и важно реализовать в полном объёме при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.



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