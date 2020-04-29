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Валерий Кварчия выразил соболезнования родным и близким Мусы Шанибова
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11:46, 29 Апреля 2020
«Республика Абхазия по достоинству оценила заслуги Мусы Юнусовича Шанибова, он был удостоен звания «Герой Абхазии» и высшей государственной награды – ордена «Ахьдз-Апша» II степени»,- отмечается в соболезновании.
Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной
общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации народов Кавказа Мусы Юнусовича Шанибова.
В соболезновании говорится: «Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия с глубоким прискорбием воспринял весть о кончине выдающегося общественного деятеля Кабардино-Балкарской Республики, ученого, борца за права малых народов СССР, истинного друга и патриота Республики Абхазия Мусы Юнусовича Шанибова.
Муса Юнусович Шанибов, как политический деятель, прошел большой путь своего становления. В 1989 году он возглавил Ассоциацию горских народов Кавказа, в 1990 году был избран руководителем Координационного Совета Всесоюзной Ассоциации представителей национально-государственных, национально-территориальных образований и народов не имеющих своей государственности. В ноябре 1991 года стал президентом Конфедерации горских народов Кавказа.
Велика роль Мусы Юнусовича Шанибова в борьбе народа Абхазии за независимость. Он был организатором добровольческого движения Северного Кавказа в период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг., возглавлял оперативный штаб Конфедерации горских народов Кавказа для оказания помощи Абхазии.
Уже после окончания войны Муса Юнусович Шанибов внес значимый вклад в становление Абхазского государственного университета. Им была создана кафедра политологии и социологии Абхазского госуниверситета, которую он и возглавил. И в дальнейшем Муса Юнусович уделял внимание вопросам подготовки квалифицированных кадров нашей республики, читал лекции, проводил публичные встречи. Молодежь всегда с большим интересом слушала этого незаурядного оратора. За заслуги перед Абхазским государственным университетом ему было присвоено звание почетного профессора.
Муса Юнусович Шанибов является автором многих научных трудов и публикаций, которые останутся востребованными и в будущем, как правдивый источник информации от свидетеля эпохи.
Республика Абхазия по достоинству оценила заслуги Мусы Юнусовича Шанибова, он был удостоен звания «Герой Абхазии» и высшей государственной награды – ордена «Ахьдз-Апша» II степени.
Светлая память о нашем друге – Мусе Юнусовиче Шанибове навсегда останется в памяти народа Республики Абхазия.
Передаем наши глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Мусы Юнусовича Шанибова».
Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной
общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации народов Кавказа Мусы Юнусовича Шанибова.
В соболезновании говорится: «Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия с глубоким прискорбием воспринял весть о кончине выдающегося общественного деятеля Кабардино-Балкарской Республики, ученого, борца за права малых народов СССР, истинного друга и патриота Республики Абхазия Мусы Юнусовича Шанибова.
Муса Юнусович Шанибов, как политический деятель, прошел большой путь своего становления. В 1989 году он возглавил Ассоциацию горских народов Кавказа, в 1990 году был избран руководителем Координационного Совета Всесоюзной Ассоциации представителей национально-государственных, национально-территориальных образований и народов не имеющих своей государственности. В ноябре 1991 года стал президентом Конфедерации горских народов Кавказа.
Велика роль Мусы Юнусовича Шанибова в борьбе народа Абхазии за независимость. Он был организатором добровольческого движения Северного Кавказа в период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг., возглавлял оперативный штаб Конфедерации горских народов Кавказа для оказания помощи Абхазии.
Уже после окончания войны Муса Юнусович Шанибов внес значимый вклад в становление Абхазского государственного университета. Им была создана кафедра политологии и социологии Абхазского госуниверситета, которую он и возглавил. И в дальнейшем Муса Юнусович уделял внимание вопросам подготовки квалифицированных кадров нашей республики, читал лекции, проводил публичные встречи. Молодежь всегда с большим интересом слушала этого незаурядного оратора. За заслуги перед Абхазским государственным университетом ему было присвоено звание почетного профессора.
Муса Юнусович Шанибов является автором многих научных трудов и публикаций, которые останутся востребованными и в будущем, как правдивый источник информации от свидетеля эпохи.
Республика Абхазия по достоинству оценила заслуги Мусы Юнусовича Шанибова, он был удостоен звания «Герой Абхазии» и высшей государственной награды – ордена «Ахьдз-Апша» II степени.
Светлая память о нашем друге – Мусе Юнусовиче Шанибове навсегда останется в памяти народа Республики Абхазия.
Передаем наши глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Мусы Юнусовича Шанибова».
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