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Валерий Кварчия выразил соболезнования Алану Тадтаеву в связи с 11-й годовщиной войны в Южной Осетии
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10:24, 8 Августа 2019
«В памятный День скорби вместе с вами мы вспоминаем мужественных сынов Южной Осетии и российских миротворцев, сочувствуем всем тем, кто потерял своих близких в ходе этой войны», – отметил Кварчия.
Сухум. 8 августа. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия выразил соболезнования председателю Парламента Южной Осетии Алану Тадтаеву и всем гражданам Республики Южная Осетия в связи с трагической годовщиной вторжения грузинских войск в РЮО 8 августа 2008 года.
В тексте соболезнования, в частности, говорится: «В памятный День скорби вместе с вами мы вспоминаем мужественных сынов Южной Осетии и российских миротворцев, сочувствуем всем тем, кто потерял своих близких в ходе этой войны.
Наши югоосетинские братья должны быть уверены, что народ Абхазии всегда рядом с ними и в горе, и в радости.
Сегодня имеются все условия для развития Республики Южная Осетия, заложен фундамент для устойчивого социально-экономического роста. Мы подтверждаем нашу поддержку югоосетинскому народу во всех устремлениях по строительству своего государства».
Сухум. 8 августа. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия выразил соболезнования председателю Парламента Южной Осетии Алану Тадтаеву и всем гражданам Республики Южная Осетия в связи с трагической годовщиной вторжения грузинских войск в РЮО 8 августа 2008 года.
В тексте соболезнования, в частности, говорится: «В памятный День скорби вместе с вами мы вспоминаем мужественных сынов Южной Осетии и российских миротворцев, сочувствуем всем тем, кто потерял своих близких в ходе этой войны.
Наши югоосетинские братья должны быть уверены, что народ Абхазии всегда рядом с ними и в горе, и в радости.
Сегодня имеются все условия для развития Республики Южная Осетия, заложен фундамент для устойчивого социально-экономического роста. Мы подтверждаем нашу поддержку югоосетинскому народу во всех устремлениях по строительству своего государства».
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