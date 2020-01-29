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Валерий Кварчия поздравил Вячеслава Володина с Днём рождения

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08:00, 4 Февраля 2020
Валерий Кварчия поздравил Вячеслава Володина с Днём рождения
«Отношения, складывающиеся между депутатами Парламента Абхазии и Госдумы Федерального Собрания РФ, приобрели более динамичный характер, и в этом – Ваша немалая личная заслуга», – отметил Кварчия.

Сухум. 4 февраля. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия  поздравил Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина с Днём рождения.
 
В поздравлении говорится:

«Уважаемый Вячеслав Викторович!

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем рождения!

Ваша деятельность на посту Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации имеет большое значение для всех граждан России.

В последнее время отношения, складывающиеся между депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, приобрели более динамичный характер, и в этом – Ваша немалая личная заслуга. 

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает готовность к продолжению совместной работы по укреплению многопланового взаимодействия между нашими государствами. Уверены, что благодаря Вашей последовательной поддержке наше двустороннее межпарламентское сотрудничество будет и далее развиваться на благо народов Республики Абхазия и Российской Федерации.

Уважаемый Вячеслав Викторович, разрешите пожелать Вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!»

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