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Валерий Кварчия поздравил Вячеслава Володина с Днём рождения
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08:00, 4 Февраля 2020
«Отношения, складывающиеся между депутатами Парламента Абхазии и Госдумы Федерального Собрания РФ, приобрели более динамичный характер, и в этом – Ваша немалая личная заслуга», – отметил Кварчия.
Сухум. 4 февраля. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия поздравил Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина с Днём рождения.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Вячеслав Викторович!
От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваша деятельность на посту Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации имеет большое значение для всех граждан России.
В последнее время отношения, складывающиеся между депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, приобрели более динамичный характер, и в этом – Ваша немалая личная заслуга.
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает готовность к продолжению совместной работы по укреплению многопланового взаимодействия между нашими государствами. Уверены, что благодаря Вашей последовательной поддержке наше двустороннее межпарламентское сотрудничество будет и далее развиваться на благо народов Республики Абхазия и Российской Федерации.
Уважаемый Вячеслав Викторович, разрешите пожелать Вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!»
Сухум. 4 февраля. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия поздравил Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина с Днём рождения.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Вячеслав Викторович!
От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваша деятельность на посту Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации имеет большое значение для всех граждан России.
В последнее время отношения, складывающиеся между депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, приобрели более динамичный характер, и в этом – Ваша немалая личная заслуга.
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает готовность к продолжению совместной работы по укреплению многопланового взаимодействия между нашими государствами. Уверены, что благодаря Вашей последовательной поддержке наше двустороннее межпарламентское сотрудничество будет и далее развиваться на благо народов Республики Абхазия и Российской Федерации.
Уважаемый Вячеслав Викторович, разрешите пожелать Вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!»
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