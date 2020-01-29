Валерий Кварчия поздравил Вячеслава Володина с Днём рождения

«Отношения, складывающиеся между депутатами Парламента Абхазии и Госдумы Федерального Собрания РФ, приобрели более динамичный характер, и в этом – Ваша немалая личная заслуга», – отметил Кварчия.



Сухум. 4 февраля. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия поздравил Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина с Днём рождения.



В поздравлении говорится:



«Уважаемый Вячеслав Викторович!



От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем рождения!



Ваша деятельность на посту Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации имеет большое значение для всех граждан России.



В последнее время отношения, складывающиеся между депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, приобрели более динамичный характер, и в этом – Ваша немалая личная заслуга.



Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает готовность к продолжению совместной работы по укреплению многопланового взаимодействия между нашими государствами. Уверены, что благодаря Вашей последовательной поддержке наше двустороннее межпарламентское сотрудничество будет и далее развиваться на благо народов Республики Абхазия и Российской Федерации.



Уважаемый Вячеслав Викторович, разрешите пожелать Вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!»

