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Валерий Кварчия поздравил Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
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12:09, 8 Мая 2020
«День Победы – наша общая великая традиция, объединяющая народы Республики Абхазия и Российской Федерации», - отметил Кварчия.
Сухум. 8 мая. Апсныпресс. Накануне празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия адресовал поздравления Парламента РА руководству палат Федерального Собрания Российской Федерации.
В поздравлениях, направленных Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, в частности, говорится: «День Победы – наша общая великая традиция, объединяющая народы Республики Абхазия и Российской Федерации. Для нас 9 Мая всегда был и остается днем радости и днем памяти о мужестве и доблести защитников Отечества.
Мы высоко ценим заслуги каждого, кто внес личный вклад в дело Победы советского народа над злом всего человечества. Мы помним о героях Великой Отечественной войны: ветеранах армии и флота, партизанах и тружениках тыла, о всех погибших от рук фашистов. Наш долг – сохранить и защитить эту память, не допустить искажения правды о нашей Победе, которая должна служить делу воспитания будущих поколений, мира и созидания».
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