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Валерий Кварчия поздравил Маркуса Стефена с Днем независимости Республики Науру

27
09:30, 31 Января 2020
Валерий Кварчия поздравил Маркуса Стефена с Днем независимости Республики Науру
Валерий Кварчия высоко оценил сложившиеся между двумя странами отношения доверия и дружбы, выразил уверенность в их дальнейшем укреплении.

Сухум. 31 января. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Спикера Парламента Республики Науру Маркуса Стефена с государственным праздником – Днем независимости Республики Науру.
 
В поздравлении, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Позвольте засвидетельствовать Вам своё высокое почтение и от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравить с 52-й годовщиной провозглашения независимости Республики Науру!

Республика Науру прошла свой сложный путь независимого развития и является примером строительства государства, которое использует и развивает имеющиеся ресурсы, последовательно решает задачи внутренней и внешней политики.

Мы высоко ценим сложившиеся между нашими странами отношения доверия и дружбы и выражаем уверенность в их дальнейшем укреплении, в том числе и в рамках Соглашения между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Парламентом Республики Науру о межпарламентском сотрудничестве, подписанного 02 февраля 2018 года в Республике Науру.

Искренне желаем Вам, депутатам Парламента и всему народу Республики Науру успехов в реализации новых планов, мира, счастья и процветания!»
 

(АП): Независимость Республики Науру была провозглашена 31 января 1968 года. Решение о признании суверенитета и независимости Республики Абхазия было принято руководством Республики Науру 15 декабря 2009 года.

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