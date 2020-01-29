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Валерий Кварчия поздравил Маркуса Стефена с Днем независимости Республики Науру
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09:30, 31 Января 2020
Валерий Кварчия высоко оценил сложившиеся между двумя странами отношения доверия и дружбы, выразил уверенность в их дальнейшем укреплении.
Сухум. 31 января. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Спикера Парламента Республики Науру Маркуса Стефена с государственным праздником – Днем независимости Республики Науру.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Ваше Превосходительство!
Позвольте засвидетельствовать Вам своё высокое почтение и от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравить с 52-й годовщиной провозглашения независимости Республики Науру!
Республика Науру прошла свой сложный путь независимого развития и является примером строительства государства, которое использует и развивает имеющиеся ресурсы, последовательно решает задачи внутренней и внешней политики.
Мы высоко ценим сложившиеся между нашими странами отношения доверия и дружбы и выражаем уверенность в их дальнейшем укреплении, в том числе и в рамках Соглашения между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Парламентом Республики Науру о межпарламентском сотрудничестве, подписанного 02 февраля 2018 года в Республике Науру.
Искренне желаем Вам, депутатам Парламента и всему народу Республики Науру успехов в реализации новых планов, мира, счастья и процветания!»
(АП): Независимость Республики Науру была провозглашена 31 января 1968 года. Решение о признании суверенитета и независимости Республики Абхазия было принято руководством Республики Науру 15 декабря 2009 года.
Сухум. 31 января. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Спикера Парламента Республики Науру Маркуса Стефена с государственным праздником – Днем независимости Республики Науру.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Ваше Превосходительство!
Позвольте засвидетельствовать Вам своё высокое почтение и от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравить с 52-й годовщиной провозглашения независимости Республики Науру!
Республика Науру прошла свой сложный путь независимого развития и является примером строительства государства, которое использует и развивает имеющиеся ресурсы, последовательно решает задачи внутренней и внешней политики.
Мы высоко ценим сложившиеся между нашими странами отношения доверия и дружбы и выражаем уверенность в их дальнейшем укреплении, в том числе и в рамках Соглашения между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Парламентом Республики Науру о межпарламентском сотрудничестве, подписанного 02 февраля 2018 года в Республике Науру.
Искренне желаем Вам, депутатам Парламента и всему народу Республики Науру успехов в реализации новых планов, мира, счастья и процветания!»
(АП): Независимость Республики Науру была провозглашена 31 января 1968 года. Решение о признании суверенитета и независимости Республики Абхазия было принято руководством Республики Науру 15 декабря 2009 года.
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