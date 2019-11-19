Валерий Кварчия поздравил коллектив Госансамбля народного танца «Кавказ» с 25-летием со дня его создания

За 25 прошедших лет ансамбль «Кавказ» своим искрометным творчеством представлял многогранное танцевальное искусство народов Кавказа на сценических площадках не только Республики Абхазия, но и многих других стран, – отмечается в поздравлении.



Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия поздравил коллектив Государственного ансамбля народного танца «Кавказ» с 25-летием со дня его создания.



В поздравлении, в частности, говорится:



«Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» был создан в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.



Основателем и первым его руководителем был Кандид Тарасович Тарба – народный артист Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени и ордена Дружбы Российской Федерации.



За 25 прошедших лет ансамбль «Кавказ» своим искрометным творчеством представлял многогранное танцевальное искусство народов Кавказа на сценических площадках не только Республики Абхазия, но и Москвы, и многих других регионов Российской Федерации, Польши, Турецкой Республики, Федеративной Республики Германия, Донецкой и Луганской народных республик. Ансамбль неоднократно занимал призовые места в различных международных танцевальных фестивалях.



За эти годы коллектив ансамбля воспитал немало выдающихся мастеров хореографии, которые являются примером для молодых танцоров. И сегодня выступления ансамбля «Кавказ» демонстрируют его безграничный творческий потенциал и возможности».



Валерий Кварчия пожелал коллективу Государственного ансамбля новых творческих успехов, новых гастролей и новых встреч со своими поклонниками.

