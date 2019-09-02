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Валерий Кварчия поздравил Ашота Гуляна с Днём Республики Арцах

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10:30, 2 Сентября 2019
Валерий Кварчия поздравил Ашота Гуляна с Днём Республики Арцах
«За годы строительства независимого государства мужественный народ Арцаха доказал свою способность преодолевать любые трудности на пути достижения поставленных целей», – отметил Кварчия.

Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Председателя Национального Собрания Республики Арцах Ашота Гуляна с государственным праздником – Днём Республики Арцах!

В поздравлении, в частности, говорится:

«День провозглашения республики – 2 сентября 1991 года – стал переломным моментом в истории Арцаха. Он дорог для всех граждан Вашей страны, для каждого, кто внес свой личный вклад в становление и развитие государственности Республики Арцах.

За годы строительства независимого государства мужественный народ Арцаха доказал свою способность преодолевать любые трудности на пути достижения поставленных целей.

Между Республикой Абхазия и Республикой Арцах сложились отношения взаимного уважения и доверия, развиваются межпарламентские связи».

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