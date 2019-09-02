Валерий Кварчия поздравил Ашота Гуляна с Днём Республики Арцах

«За годы строительства независимого государства мужественный народ Арцаха доказал свою способность преодолевать любые трудности на пути достижения поставленных целей», – отметил Кварчия.



Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Председателя Национального Собрания Республики Арцах Ашота Гуляна с государственным праздником – Днём Республики Арцах!



В поздравлении, в частности, говорится:



«День провозглашения республики – 2 сентября 1991 года – стал переломным моментом в истории Арцаха. Он дорог для всех граждан Вашей страны, для каждого, кто внес свой личный вклад в становление и развитие государственности Республики Арцах.



За годы строительства независимого государства мужественный народ Арцаха доказал свою способность преодолевать любые трудности на пути достижения поставленных целей.



Между Республикой Абхазия и Республикой Арцах сложились отношения взаимного уважения и доверия, развиваются межпарламентские связи».