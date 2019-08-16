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Валерий Кварчия поздравил Ашота Гуляна с Днем рождения
12:41, 19 Августа 2019
Кварчия выразил уверенность, что сложившееся взаимодействие между парламентами Абхазии и Республики Арцах будет и в дальнейшем способствовать укреплению отношений дружбы и сотрудничества.
Сухум. 19 августа. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Председателя Национального Собрания Республики Арцах Ашота Гуляна с Днём рождения.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Ашот Владимирович!
Ваша многолетняя работа в органах государственной власти и политический опыт снискали Вам заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за пределами республики. Вы вносите большой личный вклад в социально-экономическое развитие страны, упрочение ее государственности на посту Председателя Национального Собрания Республики Арцах.
Выражаю уверенность, что сложившееся взаимодействие между парламентами Республики Абхазия и Республики Арцах будет и в дальнейшем способствовать укреплению отношений дружбы и сотрудничества, основанных на исторических и духовных связях наших народов».
Валерий Кварчия пожелал Ашоту Гуляну, крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в государственной деятельности.
Сухум. 19 августа. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Председателя Национального Собрания Республики Арцах Ашота Гуляна с Днём рождения.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Ашот Владимирович!
Ваша многолетняя работа в органах государственной власти и политический опыт снискали Вам заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за пределами республики. Вы вносите большой личный вклад в социально-экономическое развитие страны, упрочение ее государственности на посту Председателя Национального Собрания Республики Арцах.
Выражаю уверенность, что сложившееся взаимодействие между парламентами Республики Абхазия и Республики Арцах будет и в дальнейшем способствовать укреплению отношений дружбы и сотрудничества, основанных на исторических и духовных связях наших народов».
Валерий Кварчия пожелал Ашоту Гуляну, крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в государственной деятельности.
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