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Валерий Кварчия поздравил Ашота Гуляна с Днем рождения

12:41, 19 Августа 2019
Валерий Кварчия поздравил Ашота Гуляна с Днем рождения
Кварчия выразил уверенность, что сложившееся взаимодействие между парламентами Абхазии и Республики Арцах будет и в дальнейшем способствовать укреплению отношений дружбы и сотрудничества.

Сухум. 19 августа. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Председателя Национального Собрания Республики Арцах Ашота Гуляна с Днём рождения.

В поздравлении, в частности,  говорится: 

«Уважаемый Ашот Владимирович! 

Ваша многолетняя работа в органах государственной власти и политический опыт снискали Вам заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за пределами республики. Вы вносите большой личный вклад в социально-экономическое развитие страны, упрочение ее государственности на посту Председателя Национального Собрания Республики Арцах.

Выражаю уверенность, что сложившееся взаимодействие между парламентами Республики Абхазия и Республики Арцах будет и в дальнейшем способствовать укреплению отношений дружбы и сотрудничества, основанных на исторических и духовных связях наших народов».

Валерий Кварчия пожелал Ашоту Гуляну, крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в государственной деятельности.


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