Валерий Кварчия поздравил Ашота Гуляна с Днем рождения

Кварчия выразил уверенность, что сложившееся взаимодействие между парламентами Абхазии и Республики Арцах будет и в дальнейшем способствовать укреплению отношений дружбы и сотрудничества.



Сухум. 19 августа. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Председателя Национального Собрания Республики Арцах Ашота Гуляна с Днём рождения.



В поздравлении, в частности, говорится:



«Уважаемый Ашот Владимирович!



Ваша многолетняя работа в органах государственной власти и политический опыт снискали Вам заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за пределами республики. Вы вносите большой личный вклад в социально-экономическое развитие страны, упрочение ее государственности на посту Председателя Национального Собрания Республики Арцах.



Выражаю уверенность, что сложившееся взаимодействие между парламентами Республики Абхазия и Республики Арцах будет и в дальнейшем способствовать укреплению отношений дружбы и сотрудничества, основанных на исторических и духовных связях наших народов».



Валерий Кварчия пожелал Ашоту Гуляну, крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в государственной деятельности.



