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Валерий Кварчия поздравил Артура Товмасяна с избранием на пост Председателя Национального собрания Республики Арцах
12:29, 22 Мая 2020
«Выражаем уверенность, что сложившиеся отношения дружбы и сотрудничества между депутатами наших парламентов будут способствовать дальнейшему развитию связей между Республикой Абхазия и Республикой Арцах», - отмечается в поздравлении.
Сухум. 22 мая. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Артура Товмасяна с избранием на пост Председателя Национального собрания Республики Арцах.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Артур Бабкенович! От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием Председателем Национального собрания Республики Арцах.
В Вашем лице, уважаемый Артур Бабкенович, поздравляем депутатов Национального собрания Республики Арцах VII созыва с началом парламентской работы. Желаем всем депутатам плодотворной деятельности в решении насущных государственных задач.
Выражаем уверенность, что сложившиеся отношения дружбы и сотрудничества между депутатами наших парламентов будут способствовать дальнейшему развитию связей между Республикой Абхазия и Республикой Арцах.
Уважаемый Артур Бабкенович, желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе на посту Председателя Национального Собрания Республики Арцах и всех благ».
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