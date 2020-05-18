«Выражаем уверенность, что сложившиеся отношения дружбы и сотрудничества между депутатами наших парламентов будут способствовать дальнейшему развитию связей между Республикой Абхазия и Республикой Арцах», - отмечается в поздравлении.







Сухум. 22 мая. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Артура Товмасяна с избранием на пост Председателя Национального собрания Республики Арцах.







В поздравлении говорится:







«Уважаемый Артур Бабкенович! От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием Председателем Национального собрания Республики Арцах.







В Вашем лице, уважаемый Артур Бабкенович, поздравляем депутатов Национального собрания Республики Арцах VII созыва с началом парламентской работы. Желаем всем депутатам плодотворной деятельности в решении насущных государственных задач.







Выражаем уверенность, что сложившиеся отношения дружбы и сотрудничества между депутатами наших парламентов будут способствовать дальнейшему развитию связей между Республикой Абхазия и Республикой Арцах.







Уважаемый Артур Бабкенович, желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе на посту Председателя Национального Собрания Республики Арцах и всех благ».