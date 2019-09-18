13:46, 20 Сентября 2019 53
13:23, 20 Сентября 2019 79
13:01, 20 Сентября 2019 204
12:38, 20 Сентября 2019 406
11:19, 20 Сентября 2019 488
10:35, 20 Сентября 2019 130
20:46, 19 Сентября 2019 491
17:30, 19 Сентября 2019 387
17:13, 19 Сентября 2019 498
16:48, 19 Сентября 2019 1353
15:07, 19 Сентября 2019 317
14:14, 19 Сентября 2019 1170
13:53, 19 Сентября 2019 524
10:49, 19 Сентября 2019 492
08:38, 19 Сентября 2019 402
16:43, 18 Сентября 2019 786
16:15, 18 Сентября 2019 1260
16:11, 18 Сентября 2019 343
15:31, 18 Сентября 2019 566
13:29, 18 Сентября 2019 558
12:16, 18 Сентября 2019 388
10:35, 18 Сентября 2019 1862
15:17, 17 Сентября 2019 523
15:14, 17 Сентября 2019 554
13:16, 17 Сентября 2019 929
Популярное
16.09.2019 1736
13.09.2019 1422
13.09.2019 1360
19.09.2019 1356
18.09.2019 1260
19.09.2019 1172
17.09.2019 1159
13.09.2019 1128
Валерий Кварчия поздравил Алана Тадтаева с Днем Республики Южная Осетия
1
13:46, 20 Сентября 2019
«Между народами Абхазии и Южной Осетии сложились отношения дружбы, высокого доверия и уважения, скрепленные взаимовыручкой в дни тяжелых испытаний и искренней радостью за успехи друг друга», – отметил Кварчия.
Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия направил поздравительный адрес Председателю Парламента Республики Южная Осетия Алану Тадтаеву по случаю Дня Республики.
В поздравлении, в частности, говорится:
«На пути государственного строительства с момента провозглашения независимости самоотверженный народ Республики Южная Осетия проявил твердую волю и несокрушимую убежденность в правоте своей борьбы за свободу.
Между народами Абхазии и Южной Осетии сложились отношения дружбы, высокого доверия и уважения, скрепленные взаимовыручкой в дни тяжелых испытаний и искренней радостью за успехи друг друга.
Мы помним и чтим героических сынов Республики Южная Осетия, отдавших жизнь за свободу своей Родины и за свободу Республики Абхазия.
Сегодня Республика Южная Осетия – государство, которое успешно развивается и показывает всему миру свое стремление к созиданию. Наша совместная задача – активно продолжать то, что было сделано вместе в интересах будущего народов наших стран.
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия подтверждает неизменность своего курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Парламентом Республики Южная Осетия по всем направлениям.
Уважаемый Алан Сергеевич! Искренне желаю Вам и всему югоосетинскому народу успехов во всех начинаниях, прочного мира и добра!»
Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия направил поздравительный адрес Председателю Парламента Республики Южная Осетия Алану Тадтаеву по случаю Дня Республики.
В поздравлении, в частности, говорится:
«На пути государственного строительства с момента провозглашения независимости самоотверженный народ Республики Южная Осетия проявил твердую волю и несокрушимую убежденность в правоте своей борьбы за свободу.
Между народами Абхазии и Южной Осетии сложились отношения дружбы, высокого доверия и уважения, скрепленные взаимовыручкой в дни тяжелых испытаний и искренней радостью за успехи друг друга.
Мы помним и чтим героических сынов Республики Южная Осетия, отдавших жизнь за свободу своей Родины и за свободу Республики Абхазия.
Сегодня Республика Южная Осетия – государство, которое успешно развивается и показывает всему миру свое стремление к созиданию. Наша совместная задача – активно продолжать то, что было сделано вместе в интересах будущего народов наших стран.
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия подтверждает неизменность своего курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Парламентом Республики Южная Осетия по всем направлениям.
Уважаемый Алан Сергеевич! Искренне желаю Вам и всему югоосетинскому народу успехов во всех начинаниях, прочного мира и добра!»
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.