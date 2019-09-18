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Валерий Кварчия поздравил Алана Тадтаева с Днем Республики Южная Осетия

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13:46, 20 Сентября 2019
Валерий Кварчия поздравил Алана Тадтаева с Днем Республики Южная Осетия
«Между народами Абхазии и Южной Осетии сложились отношения дружбы, высокого доверия и уважения, скрепленные взаимовыручкой в дни тяжелых испытаний и искренней радостью за успехи друг друга», – отметил Кварчия.

Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия  направил поздравительный адрес Председателю Парламента Республики Южная Осетия Алану Тадтаеву по случаю Дня Республики.

В поздравлении, в частности, говорится:

«На пути государственного строительства с момента провозглашения независимости самоотверженный народ Республики Южная Осетия проявил твердую волю и несокрушимую убежденность в правоте своей борьбы за свободу.

Между народами Абхазии и Южной Осетии сложились отношения дружбы, высокого доверия и уважения, скрепленные взаимовыручкой в дни тяжелых испытаний и искренней радостью за успехи друг друга.

Мы помним и чтим героических сынов Республики Южная Осетия, отдавших жизнь за свободу своей Родины и за свободу Республики Абхазия.

Сегодня Республика Южная Осетия – государство, которое успешно развивается и показывает всему миру свое стремление к созиданию. Наша совместная задача – активно продолжать то, что было сделано вместе в интересах будущего народов наших стран.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия подтверждает неизменность своего курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Парламентом Республики Южная Осетия по всем направлениям.

Уважаемый Алан Сергеевич! Искренне желаю Вам и всему югоосетинскому народу успехов во всех начинаниях, прочного мира и добра!»

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