Валерий Кварчия поздравил Алана Тадтаева с Днем Республики Южная Осетия

«Между народами Абхазии и Южной Осетии сложились отношения дружбы, высокого доверия и уважения, скрепленные взаимовыручкой в дни тяжелых испытаний и искренней радостью за успехи друг друга», – отметил Кварчия.



Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия направил поздравительный адрес Председателю Парламента Республики Южная Осетия Алану Тадтаеву по случаю Дня Республики.



В поздравлении, в частности, говорится:



«На пути государственного строительства с момента провозглашения независимости самоотверженный народ Республики Южная Осетия проявил твердую волю и несокрушимую убежденность в правоте своей борьбы за свободу.



Между народами Абхазии и Южной Осетии сложились отношения дружбы, высокого доверия и уважения, скрепленные взаимовыручкой в дни тяжелых испытаний и искренней радостью за успехи друг друга.



Мы помним и чтим героических сынов Республики Южная Осетия, отдавших жизнь за свободу своей Родины и за свободу Республики Абхазия.



Сегодня Республика Южная Осетия – государство, которое успешно развивается и показывает всему миру свое стремление к созиданию. Наша совместная задача – активно продолжать то, что было сделано вместе в интересах будущего народов наших стран.



Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия подтверждает неизменность своего курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Парламентом Республики Южная Осетия по всем направлениям.



Уважаемый Алан Сергеевич! Искренне желаю Вам и всему югоосетинскому народу успехов во всех начинаниях, прочного мира и добра!»

