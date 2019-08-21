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Валерий Кварчия поздравил Алана Тадтаева с Днем признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией
08:00, 26 Августа 2019
Валерий Кварчия выразил уверенность в том, что сложившееся межпарламентское сотрудничество, основанное на дружбе и взаимном уважении, будет и в дальнейшем способствовать развитию отношений между Абхазией и Южной Осетией.
Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия поздравил Председателя Парламента РЮО Алана Тадтаева с Днем признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией.
В поздравлении, в частности, говорится:
«26 августа 2008 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал судьбоносные для нас указы о признании суверенитета и независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Признание стало гарантией безопасности народов наших государств, дало им возможность жить в мире и уверенно смотреть в будущее.
Мы уверены, что сложившееся межпарламентское сотрудничество, основанное на дружбе и взаимном уважении, будет и в дальнейшем способствовать развитию отношений между нашими республиками.
Желаем всему народу Республики Южная Осетия успехов во всех начинаниях, благополучия и мира!»
Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия поздравил Председателя Парламента РЮО Алана Тадтаева с Днем признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией.
В поздравлении, в частности, говорится:
«26 августа 2008 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал судьбоносные для нас указы о признании суверенитета и независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Признание стало гарантией безопасности народов наших государств, дало им возможность жить в мире и уверенно смотреть в будущее.
Мы уверены, что сложившееся межпарламентское сотрудничество, основанное на дружбе и взаимном уважении, будет и в дальнейшем способствовать развитию отношений между нашими республиками.
Желаем всему народу Республики Южная Осетия успехов во всех начинаниях, благополучия и мира!»
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