Валерий Кварчия поздравил Алана Тадтаева с Днем признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией

Валерий Кварчия выразил уверенность в том, что сложившееся межпарламентское сотрудничество, основанное на дружбе и взаимном уважении, будет и в дальнейшем способствовать развитию отношений между Абхазией и Южной Осетией.



Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия поздравил Председателя Парламента РЮО Алана Тадтаева с Днем признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией.



В поздравлении, в частности, говорится:



«26 августа 2008 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал судьбоносные для нас указы о признании суверенитета и независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Признание стало гарантией безопасности народов наших государств, дало им возможность жить в мире и уверенно смотреть в будущее.



Мы уверены, что сложившееся межпарламентское сотрудничество, основанное на дружбе и взаимном уважении, будет и в дальнейшем способствовать развитию отношений между нашими республиками.



Желаем всему народу Республики Южная Осетия успехов во всех начинаниях, благополучия и мира!»