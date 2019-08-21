Валерий Кварчия: окончательный результат покажет второй тур выборов, который состоится 8 сентября

В международном пресс-центре ЦИК РА спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия прокомментировал прошедшие выборы Президента Абхазии.



Сухум. 26 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава/Лана Цвижба. По предварительным данным с уверенностью можно сказать, что прошедшие выборы состоялись, граждане нашей страны смогли в полной мере реализовать свое конституционное право - избирать Президента РА. Об этом в международном пресс-центре ЦИК РА сообщил спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия.



Как напомнил Валерий Кварчия, в истории независимой Абхазии состоявшиеся выборы являются уже шестыми всенародными выборами Президента РА, и это говорит о том, что созданные демократические институты работают и развиваются. «Считаю, что в целом можно положительно оценить ход нынешней кампании по выборам Президента. Для ведения предвыборной агитации кандидатам в Президенты РА были обеспечены равные условия. В выборах участвовали кандидаты, выражающие интересы различных политических партий и слоев общества. СМИ в целом равномерно и сбалансированно освещали предвыборную кампанию каждого из кандидатов», – сказал он.



Валерий Кварчия подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия РА провела большую профессиональную работу по подготовке и проведению выборов, в соответствии с законодательством РА: «Избирательными комиссиями всех уровней была обеспечена надлежавшая организация выборов, они действовали в рамках, установленных правовыми нормами избирательных процедур. Для голосования было образовано 35 избирательных округов и 152 избирательных участка. За пределами территории Республики Абхазия голосование на выборах проходило в Москве и Черкесске».



Валерий Кварчия поблагодарил международных наблюдателе за проделанную работу: «Законом предусмотрена возможность присутствия на выборах Президента Республики Абхазия международных наблюдателей, которые приглашаются высшими органами законодательной и исполнительной власти Республики Абхазия. По приглашению Народного Собрания – Парламента РА в республику прибыли 47 международных наблюдателей – граждане 8 государств. Это представители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Общественной палаты России, делегации Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Республики Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Арцах, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Также, на наше приглашение откликнулся Санкт-Петербург, Республика Крым и Международная ассоциация «Друзья Крыма». К нам также прибыли наблюдатели из Никарагуа, Венгрии, Германии, Турции и Китая. Всего, по данным ЦИК, в качестве международных наблюдателей были аккредитованы 60 человек. Они имели право осуществлять наблюдение за ходом избирательных процедур и этапов голосования. От имени Народного Собрания – Парламента РА и всех, кто был причастен к организации выборов, выражаю признательность всем иностранным наблюдателям, которые побывали в стране и высказали свои объективные оценки происходившим процессам. Мы высоко ценим ваш вклад в создание атмосферы открытости и доверия, которую мы все стремились обеспечить в течение всего прошедшего времени, начиная с момента объявления даты выборов на всех площадках».



Подытоживая выступление, спикер Парламента отметил, что итоги состоявшегося политического акта, о которых можно рассуждать уже сейчас, говорят о высоком уровне гражданской ответственности избирателей, проявивших свою активность, понимание важности свободного и прямого выбора главы государства. «Выборы прошли в спокойной обстановке, которую в рамках действующего законодательства, обеспечивали наши правоохранительные органы накануне и в ходе голосования. Считаю своим долгом выразить благодарность за проделанную работу ЦИК РА, окружным и участковым избирательным комиссиям, сотрудникам правоохранительной системы, представителям СМИ, всем, кто был задействован в решении технических задач, связанных с подготовкой и проведением выборов, и, конечно же, всем избирателям. Уверен, что в результатах голосования отражена воля большинства избирателей нашего государства. Окончательный результат покажет второй тур выборов, который состоится через две недели, т.е. 8 сентября».

