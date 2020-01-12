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Валерий Кварчия об обсуждении изменений в Закон о выборах Президента
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14:28, 18 Января 2020
Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии дал комментарий Апсныпресс.
Сухум. 18 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия прокомментировал Апсныпресс законодательные инициативы в сфере выборов Президента.
Валерий Кварчия сообщил о консультациях по поводу внесения изменений в ст. 19 действующего Закона «О выборах Президента РА», которая определяет порядок подсчета голосов избирателей: «По изменениям очень противоположные мнения у депутатов. Если мы вынесем это на сессию, боюсь, что изменения не пройдут. Идут консультации и обсуждения вопроса, где прописаны условия, по которым определяется победитель».
Кроме того, Кварчия подчеркнул: «По изменениям возрастного ценза вопрос не стоит».
И еще одним пунктом обсуждения законодательных изменений, по информации спикера, стало участие кандидатов в Отечественной войне народа Абхазии: «Поднимался вопрос о том, что люди, которые не принимали участие в Отечественной войне, не могут баллотироваться. Если такой вопрос поставят, то он будет серьезно обсуждаться».
(АП): Статья 19 действующего Закона «О выборах Президента Республики Абхазия» гласит: «…Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей».
Сухум. 18 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. Спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия прокомментировал Апсныпресс законодательные инициативы в сфере выборов Президента.
Валерий Кварчия сообщил о консультациях по поводу внесения изменений в ст. 19 действующего Закона «О выборах Президента РА», которая определяет порядок подсчета голосов избирателей: «По изменениям очень противоположные мнения у депутатов. Если мы вынесем это на сессию, боюсь, что изменения не пройдут. Идут консультации и обсуждения вопроса, где прописаны условия, по которым определяется победитель».
Кроме того, Кварчия подчеркнул: «По изменениям возрастного ценза вопрос не стоит».
И еще одним пунктом обсуждения законодательных изменений, по информации спикера, стало участие кандидатов в Отечественной войне народа Абхазии: «Поднимался вопрос о том, что люди, которые не принимали участие в Отечественной войне, не могут баллотироваться. Если такой вопрос поставят, то он будет серьезно обсуждаться».
(АП): Статья 19 действующего Закона «О выборах Президента Республики Абхазия» гласит: «…Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей».
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