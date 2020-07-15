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Валерий Кварчия: необходимо ускорить принятие решения по конкурсу на создание памятника Владиславу Ардзинба
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10:59, 22 Июля 2020
Спикер Парламента и министр культуры обсудили актуальные темы работы Минкульта.
Сухум. 22 июля 2020. Апсныпресс. Спикер Парламента Валерий Кварчия встретился с министром культуры Гудисой Агрба и скульптором Виталием Джения. В связи с проведением мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, участники встречи обсудили темы, касающиеся открытого международного конкурса на лучший проект памятника Владиславу Ардзинба. Спикер подчеркнул, что необходимо ускорить принятие решений по данному вопросу.
Гудиса Агрба также проинформировал Валерия Кварчия о том, что 20 июля в министерстве культуры состоялось заседание рабочей группой по проведению открытого международного конкурса на лучший проект памятника второму Президенту Республики Абхазия Сергею Багапш. Участники встречи также обсудили ряд актуальных тем, связанных с деятельностью министерства культуры РА.
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