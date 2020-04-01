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Валерий Кварчия направил поздравление с Днём рождения Валентине Матвиенко

74
12:55, 7 Апреля 2020
Валерий Кварчия направил поздравление с Днём рождения Валентине Матвиенко
«Мы высоко ценим Ваше личное отношение к вопросам укрепления взаимодействия Парламента Абхазии и Совета Федерации Федерального Собрания РФ», – отметил Кварчия.

Сухум. 7 апреля. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия направил поздравление с Днем рождения Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко.

«Уважаемая Валентина Ивановна! 

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

Вы, как опытный политик и яркий руководитель вносите большой вклад в решение задач, стоящих перед Российским государством, делаете все возможное для продвижения его интересов.

Мы высоко ценим Ваше личное отношение к вопросам укрепления взаимодействия Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Выражаем уверенность, что наши общие усилия будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества Республики Абхазия и Российской Федерации на благо народов наших стран.

Желаем Вам, уважаемая Валентина Ивановна, счастья, благополучия и успехов в Вашей многогранной деятельности», – говорится в поздравлении.

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