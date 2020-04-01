Валерий Кварчия направил поздравление с Днём рождения Валентине Матвиенко

«Мы высоко ценим Ваше личное отношение к вопросам укрепления взаимодействия Парламента Абхазии и Совета Федерации Федерального Собрания РФ», – отметил Кварчия.



Сухум. 7 апреля. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия направил поздравление с Днем рождения Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко.



«Уважаемая Валентина Ивановна!



От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!



Вы, как опытный политик и яркий руководитель вносите большой вклад в решение задач, стоящих перед Российским государством, делаете все возможное для продвижения его интересов.



Мы высоко ценим Ваше личное отношение к вопросам укрепления взаимодействия Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Выражаем уверенность, что наши общие усилия будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества Республики Абхазия и Российской Федерации на благо народов наших стран.



Желаем Вам, уважаемая Валентина Ивановна, счастья, благополучия и успехов в Вашей многогранной деятельности», – говорится в поздравлении.

