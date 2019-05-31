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Валерий Бганба выразил слова соболезнования родным Анатолия Сосналиева
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13:21, 2 Июня 2019
Анатолий Сосналиев, брат Героя Абхазии Султана Сосналиева, был истинным патриотом Республики Абхазия.
Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба от имени Правительства и от себя лично выразил слова соболезнования родным и близким Анатолия Асламбековича Сосналиева по случаю его безвременного ухода из жизни.
Анатолий Сосналиев, брат Героя Абхазии Султана Сосналиева, был истинным патриотом Республики Абхазия.
Он работал на благо родной Кабардино-Балкарской Республики, где при жизни был удостоен множества почётных званий и медалей.
Являясь почётным гражданином КБР, он более 30 лет избирался депутатом Баксанского городского и районных Советов республики.
Абхазия стала второй Родиной для семьи Сосналиевых, оба брата трудились на благо укрепления дружественных отношений двух республик и народов.
Память о Сосналиевых останется как в истории Кабардино-Балкарской Республики, так и в истории Республики Абхазия, в сердцах всех, кто был знаком с Султаном и Анатолием Сосналиевыми.
Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба от имени Правительства и от себя лично выразил слова соболезнования родным и близким Анатолия Асламбековича Сосналиева по случаю его безвременного ухода из жизни.
Анатолий Сосналиев, брат Героя Абхазии Султана Сосналиева, был истинным патриотом Республики Абхазия.
Он работал на благо родной Кабардино-Балкарской Республики, где при жизни был удостоен множества почётных званий и медалей.
Являясь почётным гражданином КБР, он более 30 лет избирался депутатом Баксанского городского и районных Советов республики.
Абхазия стала второй Родиной для семьи Сосналиевых, оба брата трудились на благо укрепления дружественных отношений двух республик и народов.
Память о Сосналиевых останется как в истории Кабардино-Балкарской Республики, так и в истории Республики Абхазия, в сердцах всех, кто был знаком с Султаном и Анатолием Сосналиевыми.
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