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Валерий Бганба встретился с кандидатами в Президенты

20:19, 3 Марта 2020
Валерий Бганба встретился с кандидатами в Президенты
На встрече обсудили общественно-политическую обстановку в стране.

Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба провёл встречу с кандидатами в Президенты Леонидом Дзапшба и Адгуром Ардзинба, а также с кандидатом на пост вице-президента Бадрой Гунба.

В сообщении говорится, что на встрече речь шла об общественно-политической обстановке в стране, работе государственных структур, деятельности предвыборных штабов, о текущем состоянии здоровья кандидата в Президенты, депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания и интенсивной медицинской терапии, которую ему оказывают в Российской Федерации.

Валерий Бганба подчеркнул, что органы государственной власти должны работать в прежнем режиме для полноценного осуществления функций, обеспечивающих жизнедеятельность государства, и, что выборы Президента РА должны пройти в соответствии с Конституцией Абхазии.

И.о. Президента сообщил, что в ближайшие рабочие дни запланирован ряд встреч с представителями предвыборных штабов для урегулирования возникших вопросов.

Бганба пожелал кандидату в Президенты Аслану Бжания скорейшего выздоровления и возобновления работы избирательной кампании.

Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо некоторое время для выяснения ситуации, связанной с состоянием здоровья Бжания.

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