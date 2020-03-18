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Валерий Бганба встретился с Асланом Бжания

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15:21, 23 Марта 2020
Валерий Бганба встретился с Асланом Бжания
Валерий Бганба встретился с избранным Президентом Абхазии.

Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба встретился с избранным 22 марта 2020 года главой государства Асланом Бжания. 

Открывая встречу, Валерий Бганба поздравил Аслана Бжания: «Аслан Георгиевич, от всей души поздравляю вас. Народ Абхазии поверил в вас, увидели ваши возможности. Пусть ваши возможности в строительстве государства и помощи народу только возрастают. Желаю вам в этом деле только удачи». 

В свою очередь Аслан Бжания отметил: «Выборный процесс прошел очень хорошо, без эксцессов, завершение было достойное. Все это благодаря труду ответственных лиц и, в первую очередь, благодаря вашему личному участию и ответственному подходу, за что и хочу сказать спасибо. Прошу передать мои слова благодарности всем, кто организовал и провёл избирательный процесс, всем, кто был рядом с вами. При первой же возможности, я поблагодарю их лично. Наши граждане и международные наблюдатели высоко оценили высокую степень организации выборного процесса».

Также, в рамках встречи Валерий Бганба и Аслан Бжания обменялись мнениями по общегосударственным вопросам, обсудили первоочередные задачи, стоящие перед правительством.

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