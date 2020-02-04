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Валерий Бганба встретился с Алексеем Двиняниным
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16:38, 11 Февраля 2020
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Сухум. 11 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным. Об этом говорится на официальном сайте Правительства Абхазии.
Как отмечается в сообщении, стороны обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества Абхазии и России, подготовку к реализации новой Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА, а также меры по профилактике распространения ОРВИ и в этой связи порядок пересечения российско-абхазской границы.
И.о. Президента рассказал Послу о результатах работы мобильной межведомственной рабочей группы на КПП «Псоу», отметив, что за время работы представителей Государственной миграционной службы РА непосредственно на самом посту было отказано во въезде 50 гражданам Киргизии, Северной Кореи, Таджикистана и Узбекистана.
Согласно документам, ограничение будет действовать до 7 марта 2020 года.
Кроме того, на встрече обсуждались текущие вопросы работы Комиссии по защите имущественных прав российских граждан в Абхазии.
В завершение встречи Валерий Бганба и Алексей Двинянин обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам международной повестки.
Сухум. 11 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным. Об этом говорится на официальном сайте Правительства Абхазии.
Как отмечается в сообщении, стороны обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества Абхазии и России, подготовку к реализации новой Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА, а также меры по профилактике распространения ОРВИ и в этой связи порядок пересечения российско-абхазской границы.
И.о. Президента рассказал Послу о результатах работы мобильной межведомственной рабочей группы на КПП «Псоу», отметив, что за время работы представителей Государственной миграционной службы РА непосредственно на самом посту было отказано во въезде 50 гражданам Киргизии, Северной Кореи, Таджикистана и Узбекистана.
Согласно документам, ограничение будет действовать до 7 марта 2020 года.
Кроме того, на встрече обсуждались текущие вопросы работы Комиссии по защите имущественных прав российских граждан в Абхазии.
В завершение встречи Валерий Бганба и Алексей Двинянин обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам международной повестки.
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