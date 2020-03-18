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Валерий Бганба: все продовольственные магазины во всех городах будут работать

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16:19, 25 Марта 2020
Валерий Бганба: все продовольственные магазины во всех городах будут работать
В Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия прошло расширенное совещание, посвященное мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сухум. 25 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба\Аманда Касландзия. Депутаты Народного Собрания – Парламента РА собрались на открытое совещание, посвященное мерам по борьбе с вирусом COVID-19.

Открывая собрание, спикер Валерий Кварчия выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией: «Вы все знаете, что человечество находится в опасности, существует реальная угроза распространения коронавирусной инфекции. Правительство РА, исполняющий обязанности Президента РА Валерий Бганба и Совет Безопасности уже изучали и обговаривали шаги, которые необходимо предпринимать. Надо сделать все, чтобы реализовать все указанные меры в принятом Распоряжении Правительства».

При этом и.о. Президента Валерий Бганба рассказал, что сделано и что планируется сделать в борьбе с вирусом: «Мы беседовали с нашими коллегами из России, с МИД России, Администрацией Президента России. Идет интенсивная работа, чтобы собрать груз гуманитарной помощи для Абхазии. Это – медицинские препараты, средства индивидуальной защиты, тесты для определения вируса. На сегодняшний день у нас нет случаев заражения коронавирусом. Мы сразу организовали дежурства на Псоу. За это время несколько десятков людей было отправлено обратно. Граждане Абхазии, которые возвращались в Абхазию с высокой температурой, попадали в ведомство Минздрава, где с ними проводили необходимую работу».

Как подчеркнул Бганба, комментируя принятое Распоряжение по борьбе с коронавирусной инфекцией: «Будет приостановлена работа рынка и общественного транспорта. Это, конечно, вызовет большие трудности, но это одни из самых серьезных очагов распространения болезни».

Министр здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаз Цахнакия проинформировал о подготовке лечебных учреждений и о мерах профилактики: «Санитарно-эпидемиологическая служба проводит весь комплекс профилактических мероприятий. Это – дезинфекционные обработки в помещениях, в общественном транспорте, обеспечение лечебных учреждений соответствующими средствами дезинфекции. Проводятся лечебные мероприятия в бактериологической лаборатории. В ней достаточно оборудования для исследований, есть 12 специально обученных врачей-лаборантов, микробиологов, вирусологов. На сегодняшний день Минздрав располагает 34 аппаратами искусственной вентиляции легких, в том числе, наркозно-дыхательными аппаратами. На аптечных складах созданы резервы медикаментов, антибиотиков, противовирусных препаратов, расходных материалов, чтобы при необходимости обеспечить учреждения. Получено 4 000 масок, их распределили по лечебным учреждениям, а также передали в Пограничное управление, Государственный таможенный комитет и, до последнего времени, в Государственную миграционную службу».

По словам Цахнакия, по линии Роспотребнадзора из Ставропольского противочумного института уже получены тест-системы в количестве 500 исследований: «Когда были завезены тест-системы, совместно с вирусологами противочумного института, при участии экспертов ВОЗ, была произведена инсталляция этого оборудования и первые исследования. У нас нет лабораторно подтвержденных случаев заражения. Вот это важно. Говорить о диагнозе COVID-19 можно только тогда, когда у нас есть положительный ПЦР-тест на эту инфекцию. Мы руководствуемся критериями ВОЗ в диагностике. У нас постоянная связь с Роспотребнадзором».

Со своей стороны, Бганба подчеркнул: «Насчет продовольствия… Мы общались с оптовиками, пока никаких проблем с завозом муки, сахара, крупы нет. Все продовольственные магазины во всех городах будут работать».

При этом депутаты отметили, что необходимо следить за ценами на продовольствие и медикаменты, не допускать их увеличения.

Валерий Кварчия выразил обеспокоенность экономической ситуацией в стране, на которую могут повлиять карантинные мероприятия: «Я бы хотел обратиться к народу и к Правительству. Надо нацелить людей на то, чтобы мы обратились к земле, к возделыванию наших традиционных сельхозкультур – кукурузы, фасоли. Мы серьезно должны заняться сельскохозяйственными делами, если мы хотим обеспечить автономность своего существования в такой сложный момент».


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