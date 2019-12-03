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Валерий Бганба: все нарушители, не выплачивающие налоги, должны быть привлечены к ответственности

18:54, 3 Декабря 2019
Валерий Бганба: все нарушители, не выплачивающие налоги, должны быть привлечены к ответственности
В Кабинете Министров РА обсудили исполнение Государственного бюджета.

Сухум. 3 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба на совещании обсудил исполнение доходной части Государственного бюджета РА с вице-премьером, министром финансов Джансухом Нанба, министром по налогам и сборам Дауром Курмазия, председателем Государственного таможенного комитета Гурамом Инапшба. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА. 

Главе Правительства доложили о текущих результатах выполнения плановых показателей, об итогах контрольных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности, а также о существующих проблемах.
Валерий Бганба подчеркнул важность контроля и обратил внимание на необходимость работы с предпринимателями для погашения налоговых задолженностей. По его словам, все нарушители, своевременно не выплачивающие налоги, должны быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

По итогам совещания, руководителям профильных ведомств были даны поручения по администрированию доходов Государственного бюджета.

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