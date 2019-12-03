Валерий Бганба: все нарушители, не выплачивающие налоги, должны быть привлечены к ответственности

В Кабинете Министров РА обсудили исполнение Государственного бюджета.



Сухум. 3 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба на совещании обсудил исполнение доходной части Государственного бюджета РА с вице-премьером, министром финансов Джансухом Нанба, министром по налогам и сборам Дауром Курмазия, председателем Государственного таможенного комитета Гурамом Инапшба. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.



Главе Правительства доложили о текущих результатах выполнения плановых показателей, об итогах контрольных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности, а также о существующих проблемах.

Валерий Бганба подчеркнул важность контроля и обратил внимание на необходимость работы с предпринимателями для погашения налоговых задолженностей. По его словам, все нарушители, своевременно не выплачивающие налоги, должны быть привлечены к ответственности в установленном порядке.



По итогам совещания, руководителям профильных ведомств были даны поручения по администрированию доходов Государственного бюджета.

