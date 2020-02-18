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Валерий Бганба вручил высшие госнаграды

20
12:26, 25 Февраля 2020
Валерий Бганба вручил высшие госнаграды
Ордена вручены за вклад в национально-освободительное движение, за заслуги в области образования, спорта, культуры, медицины, защиту прав и законных интересов граждан.

Сухум. 25 февраля. Апсныпресс. В Кабинете Министров Республики Абхазия прошла торжественная церемония награждения кавалеров ордена «Ахьдз-Апша» III степени. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.

Согласно подписанным в 2019 году указам Президента Республики Абхазия исполняющий обязанности главы государства, премьер-министр Валерий Бганба вручил высшие государственные ордена:

за вклад в развитие физической культуры и спорта почетному мастеру спорта Республики Абхазия, президенту Федерации шахмат Абхазии Константину Тужба;

за многолетнюю и плодотворную работу в области образования Нонне Логуа;

за вклад в развитие правоохранительной системы Республики Абхазия, высокий профессионализм, защиту прав и законных интересов граждан и организаций Зурабу Барциц;

за участие и заслуги в национально-освободительном движении ветерану Отечественной войны народа Абхазии Зауру Гиндия;

за вклад в развитие национальной культуры и многолетнюю педагогическую деятельность, вклад в воспитание, образование и развитие молодёжи, директору Сухумского культурно-просветительского училища Сире Авидзба;

за многолетнюю, добросовестную работу в области здравоохранения заведующей фельдшерско-акушерским пунктом села Джирхуа Гудаутского района Раисе Шакрыл.

Валерий Бганба поблагодарил участников торжественной встречи за преданность своему делу и высокий профессионализм.



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