Валерий Бганба вручил высшие госнаграды

В Кабинете Министров Республики Абхазия прошла торжественная церемония награждения кавалеров ордена «Ахьдз-Апша» III степени. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.Согласно подписанным в 2019 году указам Президента Республики Абхазия исполняющий обязанности главы государства, премьер-министр Валерий Бганба вручил высшие государственные ордена:за вклад в развитие физической культуры и спорта почетному мастеру спорта Республики Абхазия, президенту Федерации шахмат Абхазии Константину Тужба;за многолетнюю и плодотворную работу в области образования Нонне Логуа;за вклад в развитие правоохранительной системы Республики Абхазия, высокий профессионализм, защиту прав и законных интересов граждан и организаций Зурабу Барциц;за участие и заслуги в национально-освободительном движении ветерану Отечественной войны народа Абхазии Зауру Гиндия;за вклад в развитие национальной культуры и многолетнюю педагогическую деятельность, вклад в воспитание, образование и развитие молодёжи, директору Сухумского культурно-просветительского училища Сире Авидзба;за многолетнюю, добросовестную работу в области здравоохранения заведующей фельдшерско-акушерским пунктом села Джирхуа Гудаутского района Раисе Шакрыл.Валерий Бганба поблагодарил участников торжественной встречи за преданность своему делу и высокий профессионализм.