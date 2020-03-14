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Валерий Бганба вручил орден Леона матери воина-добровольца Руслана Трунова
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19:00, 19 Марта 2020
Исполняющий обязанности Президента встретился с матерью воина-добровольца из КБР.
Сухум. 19 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба вручил орден Леона, выданный посмертно участнику Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Руслану Трунову, его матери – Ольге Труновой. Об этом сообщается на сайте Кабмина РА.
Как говорится в сообщении, Валерий Бганба поблагодарил мать добровольца из Кабардино-Балкарской Республики за воспитание сына, которого она вырастила храбрым и самоотверженным человеком, воином.
Доброволец из КБР Руслан Трунов-Канукоев был посмертно удостоен высокой награды кавалера ордена Леона Республики Абхазия Указом Первого Президента Владислава Ардзинба 27 сентября 1995 года.
(АП): Уроженец села Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики Руслан Трунов родился 5 октября 1973 года. 16 августа 1992 года он в числе первых кабардинских добровольцев прибыл в Абхазию для участия в военных действиях в возрасте 19 лет.
Трунов начал воевать на Гумистинском фронте, участвовал в сражениях по освобождению Гагры, находился в тылу Восточного фронта. Затем, в составе объединённой группы «Дед» сражался в октябрьской операции по освобождению города Очамчыра, где, попав в засаду, пал смертью храбрых 26 октября 1992 года.
Сухум. 19 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба вручил орден Леона, выданный посмертно участнику Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Руслану Трунову, его матери – Ольге Труновой. Об этом сообщается на сайте Кабмина РА.
Как говорится в сообщении, Валерий Бганба поблагодарил мать добровольца из Кабардино-Балкарской Республики за воспитание сына, которого она вырастила храбрым и самоотверженным человеком, воином.
Доброволец из КБР Руслан Трунов-Канукоев был посмертно удостоен высокой награды кавалера ордена Леона Республики Абхазия Указом Первого Президента Владислава Ардзинба 27 сентября 1995 года.
(АП): Уроженец села Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики Руслан Трунов родился 5 октября 1973 года. 16 августа 1992 года он в числе первых кабардинских добровольцев прибыл в Абхазию для участия в военных действиях в возрасте 19 лет.
Трунов начал воевать на Гумистинском фронте, участвовал в сражениях по освобождению Гагры, находился в тылу Восточного фронта. Затем, в составе объединённой группы «Дед» сражался в октябрьской операции по освобождению города Очамчыра, где, попав в засаду, пал смертью храбрых 26 октября 1992 года.
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