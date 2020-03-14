APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
19:00, 19 Марта 2020 29
18:17, 19 Марта 2020 82
14:57, 19 Марта 2020 181
14:44, 19 Марта 2020 211
12:43, 19 Марта 2020 386
12:29, 19 Марта 2020 320
12:26, 19 Марта 2020 303
11:48, 19 Марта 2020 386
19:00, 18 Марта 2020 2332
18:18, 18 Марта 2020 738
16:01, 18 Марта 2020 1148
15:59, 18 Марта 2020 637
14:25, 18 Марта 2020 827
14:16, 18 Марта 2020 958
14:11, 18 Марта 2020 726
13:25, 18 Марта 2020 740
23:06, 17 Марта 2020 714
20:12, 17 Марта 2020 1318
18:46, 17 Марта 2020 898
18:35, 17 Марта 2020 714
18:24, 17 Марта 2020 1221
15:49, 17 Марта 2020 1723
15:03, 17 Марта 2020 825
14:50, 17 Марта 2020 955
13:26, 17 Марта 2020 1906

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Валерий Бганба вручил орден Леона матери воина-добровольца Руслана Трунова

Валерий Бганба вручил орден Леона матери воина-добровольца Руслана Трунова

5
19:00, 19 Марта 2020
Валерий Бганба вручил орден Леона матери воина-добровольца Руслана Трунова
Исполняющий обязанности Президента встретился с матерью воина-добровольца из КБР.

Сухум. 19 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба вручил орден Леона, выданный посмертно участнику Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Руслану Трунову, его матери – Ольге Труновой. Об этом сообщается на сайте Кабмина РА.

Как говорится в сообщении, Валерий Бганба поблагодарил мать добровольца из Кабардино-Балкарской Республики за воспитание сына, которого она вырастила храбрым и самоотверженным человеком, воином.

Доброволец из КБР Руслан Трунов-Канукоев был посмертно удостоен высокой награды кавалера ордена Леона Республики Абхазия Указом Первого Президента Владислава Ардзинба 27 сентября 1995 года.


(АП): Уроженец села Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики Руслан Трунов родился 5 октября 1973 года. 16 августа 1992 года он в числе первых кабардинских добровольцев прибыл в Абхазию для участия в военных действиях в возрасте 19 лет.

Трунов начал воевать на Гумистинском фронте, участвовал в сражениях по освобождению Гагры, находился в тылу Восточного фронта. Затем, в составе объединённой группы «Дед» сражался в октябрьской операции по освобождению города Очамчыра, где, попав в засаду, пал смертью храбрых 26 октября 1992 года.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика