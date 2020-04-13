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Валерий Бганба: Великий праздник Пасхи объединяет тысячи людей в нашей стране, наполняет сердца теплом и радостью

11:07, 19 Апреля 2020
Валерий Бганба: Великий праздник Пасхи объединяет тысячи людей в нашей стране, наполняет сердца теплом и радостью
Исполняющий обязанности Президента РА поздравил православных Абхазии с праздником Воскресения Христова. 

Сухум. 19 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил православных Абхазии со Светлым Христовым Воскресением!

В поздравлении, в частности, говорится: «Великий праздник Пасхи объединяет тысячи людей в нашей стране, наполняет сердца теплом и радостью, а красивые пасхальные традиции создают особую атмосферу в каждом доме.

Главный православный праздник дарит нам надежду, обращает наши мысли к высоким духовным идеалам и вдохновляет на благие дела. 

Я искренне желаю вам праздничного настроения, мира, здоровья и благополучия. Пусть в вашей жизни будет как можно больше любви и добра!
Христос Воскресе!»

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