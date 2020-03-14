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Валерий Бганба утвердил изменения в Законе о декларировании доходов

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18:39, 20 Марта 2020
Валерий Бганба утвердил изменения в Законе о декларировании доходов
Об этом сообщается на официальном сайте Президента РА.

Сухум. 20 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Закон Республики Абхазия о внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами».

См.: Закон Республики Абхазия о внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами».


Закон Республики Абхазия 

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия

«О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 20 февраля 2020 года, No 4927-с-VI «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» следующие изменения:

1) пункт 8 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«8) члены семьи декларанта – супруг (супруга), дети, родители декларанта, родные братья и сестры;»;

2) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) в случае назначения на должность декларанта в течение 30 дней со дня вступления в должность.»;

3) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Кандидат в Президенты Республики Абхазия, кандидаты в депутаты представляют декларацию в соответствующую избирательную комиссию, а также в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия для последующего опубликования на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.»;

4)в статье 7:

- пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:

«1) ведут реестр субъектов декларирования и учет полученных деклараций, обеспечивают их сохранность;»;

- абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции:

«Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия, его структурные подразделения ответственны за изучение сведений, указанных в декларации. При необходимости Министерство по налогам и сбором Республики Абхазия, Министерство внутренних дел Республики Абхазия, Служба государственной безопасности Республики Абхазия, Генеральная прокуратура Республики Абхазия, а также суды Республики Абхазия отправляют запросы в соответствующий государственный орган, а также юридическим и физическим лицам, в случае необходимости уточняют совместно с декларантами сведения, указанные в декларации.»;

5) в статье 8:

- пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:

«3) декларируемый доход, а также сумма денежных средств на счетах в банках.»;

- абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции:

«4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях указывается:»;

- пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции:

«2) данные, позволяющие определить место прописки (регистрации), место жительства и (или) пребывания, почтовый адрес декларанта, за исключением несовершеннолетних членов его семьи;»;

- пункты 4 и 7 части 4 исключить; 

6) в статье 12:

- абзац 1 части 2 изложить в следующей редакции:

«2. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации указывается:»;

- пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:

«2) данные, позволяющие определить место прописки (регистрации), место жительства и (или) пребывания, почтовый адрес декларанта, за исключением несовершеннолетних членов его семьи;»;

- пункты 4 и 7 части 2 исключить;

7) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«1. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах

имущественногохарактера декларант освобождается от занимаемой должности без права восстановления на государственную службу.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 марта 2020 года




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