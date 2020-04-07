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Валерий Бганба: самая главная задача тех, кто приехал из соседних стран – самоизоляция

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16:09, 11 Апреля 2020
Валерий Бганба: самая главная задача тех, кто приехал из соседних стран – самоизоляция
Исполняющий обязанности Президента РА, Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание в Администрации Гагрского района.

Сухум. 11 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание в Администрации Гагрского района по вопросам защиты населения от коронавирусной инфекции.

В работе совещания приняли участие министр внутренних дел Абхазии Раули Смыр, врио главы Гагрского района Владимир Джения, главы администраций города Пицунда, посёлков и сел района, представители районной СЭС, силовых структур, медицинских учреждений Гагры. 

Открывая совещание, Валерий Бганба поблагодарил членов Гагрского штаба по защите населения района от коронавирусной инфекции за проведённые ранее превентивные меры, а также рассказал о предстоящем периоде локализации возникшего очага:  «Мы не должны допустить дальнейшего заражения, именно поэтому сегодня введён особый порядок передвижения граждан и транспорта. С помощью силовых структур будет чётко регулироваться передвижение того или иного транспорта, передвижение без надобности запрещено».

Бганба сообщил, что результат соблюдения режима Чрезвычайного положения и комендантского часа в районе станет основополагающим фактором в принятии решения о снятии действующих ограничительных мер. «На мой взгляд, по истечении 10-12 дней, в случае, если мы сможем говорить о положительной динамике всех реализуемых мер, то речь пойдёт о постепенном снятии ограничений, которые вводились для защиты населения от коронавирусной инфекции», - сказал премьер.

При этом, по мнению Валерия Бганба, самым актуальным вопросом остаётся вопрос самоизоляции как граждан, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заражения инфекцией, так и лиц, имеющих контакт с гражданином Абхазии с подтверждённым диагнозом «Коронавирусная инфекция nCov-2019».

"Руководство страны следит за ситуацией на абхазо-российской границе. Несмотря на то, что введен запрет на пересечение границы всем категориям граждан, есть только одно исключение, это граждане, возвращающиеся с медицинских учреждений. Все они должны строго 14 дней соблюдать нормы самоизоляции. Мы будем рады любым волонтёрским и общественным организациям, которые изъявят желание принимать участие в контрольной работе на границе",- отметил Валерий Бганба.

Министр внутренних дел Раули Смыр рассказал, что данные тех, кто пересекает КПП «Псоу» поступают в районные отделения милиции для дальнейшего контроля на местах. Что касается Гагрского района, то за весь период введения карантинных мер в стране, в район прибыли из сопредельных стран около 100 жителей. В обязанности участковых отделов милиции входит осуществлять контроль за соблюдением этих граждан самоизоляции.

Премьер поручил участникам совещания создать актив под руководством депутатов городского и районного собрания, которые будут следить за процессом самоизоляции. Кроме того, для тех, у кого нет условий для реализации требований о самоизоляции определены пункты, где их могут разместить на 14 дней.
«Самая главная задача тех, кто приехал из соседних стран – самоизоляция», – подчеркнул Бганба.

В ходе совещания сотрудники районной СЭС и медицинских учреждений доложили главе Правительства о работе в районе: «Две машины скорой помощи обслуживают только больных с повышенной температурой. Если при осмотре доктор посчитает необходимым провести тестирование на выявление коронавирусной инфекции, то по предварительной договорённости с республиканской СЭС, мы осуществляем забор биоматериала для исследования. К примеру, сегодня таких пациентов было четыре. В больнице есть достаточное количество средств защиты, имеется аппарат для проведения компьютерной томографии. Однако, существует проблема с функционированием аппаратов ИВЛ. Но больница в ближайшее время ожидает два новых аппарата искусственной вентиляции легких. Лечебное учреждение не загружено, в больнице на сегодняшний день 25 пациентов с соматическими заболеваниями», – рассказал главный врач Гагрской больницы Вячеслав Аргун.

В завершение совещания участники обсудили вопросы оснащения бригад скорой помощи, сотрудников и членов межведомственной группы на КПП «Псоу». 

Подводя итоги совещания, Валерий Бганба поручил районной СЭС усилить контроль за применением защитных предметов (масок, перчаток) работниками торговых сетей и соблюдением прочих санитарных норм и предписаний в Гагрском районе.

Врио главы Гагрского района поручено следить за соблюдением норм режима Чрезвычайного положения и комендантского часа, обеспечить в районе полноценную работу всех коммунальных служб.

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