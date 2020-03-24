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Валерий Бганба распорядился организовать пункты карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией
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17:44, 31 Марта 2020
Предписано организовать места изоляции на карантин граждан, прибывающих в РА из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также граждан с подозрением на заболевание.
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об организации пунктов карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
В тексте Распоряжения говорится:
«Министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия совместно с Государственным комитетом Республики Абхазия по курортам и туризму, при содействии глав администраций г. Сухум и соответствующих районов организовать места изоляции на карантин граждан, прибывающих в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также граждан с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией:
– в Гагрском районе – на базе дома отдыха «Псоу»;
– в Гудаутском районе – на базе пансионата «Черноморец»;
– в г. Сухум – на базе туристической гостиницы «Айтар»;
– в Очамчырском районе – на базе спортивной школы борьбы и бокса «Абырлаш»;
– в Галском районе – на базе Дома культуры».
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об организации пунктов карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
В тексте Распоряжения говорится:
«Министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия совместно с Государственным комитетом Республики Абхазия по курортам и туризму, при содействии глав администраций г. Сухум и соответствующих районов организовать места изоляции на карантин граждан, прибывающих в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также граждан с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией:
– в Гагрском районе – на базе дома отдыха «Псоу»;
– в Гудаутском районе – на базе пансионата «Черноморец»;
– в г. Сухум – на базе туристической гостиницы «Айтар»;
– в Очамчырском районе – на базе спортивной школы борьбы и бокса «Абырлаш»;
– в Галском районе – на базе Дома культуры».
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