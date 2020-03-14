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Валерий Бганба провёл заседание Совета безопасности
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20:12, 17 Марта 2020
Участники заседания обсудили вопросы зашиты населения от новой коронавирусной инфекции.
Сухум. 17 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба провёл заседание Совета безопасности по вопросам зашиты населения от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
Участники заседания обсудили текущую ситуацию, предупредительные меры по борьбе с вирусом, режим работы абхазо-российской границы и контрольно-пропускного пункта «Псоу».
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове проинформировал членов Совбеза об ограничениях, введённых российским Правительством в пересечении границы.
Так, с 18 марта до 1 мая прохождение границы возможно только жителям Абхазии, которые обладают гражданством Российской Федерации.
Ограничение не коснётся грузовых автотранспортных средств и сопровождающих их лиц.
Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия рассказал о текущей работе ведомства: «Ситуация на сегодняшний день стабильная, работы наших бригад на границе идут в полном объёме, завтра будет установлен тепловизор, все должны будут проходить через него. Сегодня мы осуществляем бесконтактное измерение температуры граждан, пересекающих границу. За этот период, переходящих границу с температурой, ещё не зафиксировано. Напомню, что рядом с пунктом пропуска находится передвижная поликлиника, где медики осуществляют круглосуточное дежурство».
Кроме того, на заседании Совбеза были обсуждены дополнительные меры по защите здоровья населения, работа межведомственного штаба по защите от вируса, реализация поручений штаба и выполнение рекомендаций Минздравсоцобеспечения на местах.
Сухум. 17 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба провёл заседание Совета безопасности по вопросам зашиты населения от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
Участники заседания обсудили текущую ситуацию, предупредительные меры по борьбе с вирусом, режим работы абхазо-российской границы и контрольно-пропускного пункта «Псоу».
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове проинформировал членов Совбеза об ограничениях, введённых российским Правительством в пересечении границы.
Так, с 18 марта до 1 мая прохождение границы возможно только жителям Абхазии, которые обладают гражданством Российской Федерации.
Ограничение не коснётся грузовых автотранспортных средств и сопровождающих их лиц.
Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия рассказал о текущей работе ведомства: «Ситуация на сегодняшний день стабильная, работы наших бригад на границе идут в полном объёме, завтра будет установлен тепловизор, все должны будут проходить через него. Сегодня мы осуществляем бесконтактное измерение температуры граждан, пересекающих границу. За этот период, переходящих границу с температурой, ещё не зафиксировано. Напомню, что рядом с пунктом пропуска находится передвижная поликлиника, где медики осуществляют круглосуточное дежурство».
Кроме того, на заседании Совбеза были обсуждены дополнительные меры по защите здоровья населения, работа межведомственного штаба по защите от вируса, реализация поручений штаба и выполнение рекомендаций Минздравсоцобеспечения на местах.
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