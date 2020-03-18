APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:39, 23 Марта 2020 70
12:15, 23 Марта 2020 150
23:31, 22 Марта 2020 855
21:33, 22 Марта 2020 782
20:23, 22 Марта 2020 754
20:16, 22 Марта 2020 871
19:13, 22 Марта 2020 745
18:51, 22 Марта 2020 639
18:18, 22 Марта 2020 805
15:43, 22 Марта 2020 781
15:05, 22 Марта 2020 691
14:07, 22 Марта 2020 737
14:06, 22 Марта 2020 613
14:02, 22 Марта 2020 524
13:06, 22 Марта 2020 536
13:00, 22 Марта 2020 466
12:53, 22 Марта 2020 474
12:05, 22 Марта 2020 499
11:34, 22 Марта 2020 534
10:45, 22 Марта 2020 508
08:30, 22 Марта 2020 679
17:28, 21 Марта 2020 893
15:40, 21 Марта 2020 920
12:08, 21 Марта 2020 815
08:00, 21 Марта 2020 1117

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Валерий Бганба провёл встречу с наблюдателями из Южной Осетии

Валерий Бганба провёл встречу с наблюдателями из Южной Осетии

12:39, 23 Марта 2020
Валерий Бганба провёл встречу с наблюдателями из Южной Осетии
Члены югоосетинской делегации подчеркнули, что выборы 2020 года в Абхазии состоялись, и состоялись показательно, прошли в атмосфере спокойствия, дружелюбия и в правовом русле.

Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл встречу с делегацией из Южной Осетии, прибывшей в качестве международных наблюдателей на выборах Президента РА. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РА.

В состав делегации вошли первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Южная Осетия Алан Джуссоев, советник Президента Давид Газзаев, заместитель председателя ЦИК Казбек Карсанов, Посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев.

Открывая встречу, Валерий Бганба поблагодарил наблюдателей за проведенную на протяжении всего дня выборов работу.

Члены югоосетинской делегации подчеркнули, что выборы 2020 года в Абхазии состоялись, и состоялись показательно, прошли в атмосфере спокойствия, дружелюбия и в правовом русле.

Кроме того, участники встречи отметили слаженную работу Центральной избирательной комиссии, а также рабочую дисциплину участковых избирательных комиссий.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика