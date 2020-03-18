Валерий Бганба провёл встречу с наблюдателями из Южной Осетии

Члены югоосетинской делегации подчеркнули, что выборы 2020 года в Абхазии состоялись, и состоялись показательно, прошли в атмосфере спокойствия, дружелюбия и в правовом русле.



Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл встречу с делегацией из Южной Осетии, прибывшей в качестве международных наблюдателей на выборах Президента РА. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РА.



В состав делегации вошли первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Южная Осетия Алан Джуссоев, советник Президента Давид Газзаев, заместитель председателя ЦИК Казбек Карсанов, Посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев.



Открывая встречу, Валерий Бганба поблагодарил наблюдателей за проведенную на протяжении всего дня выборов работу.



Члены югоосетинской делегации подчеркнули, что выборы 2020 года в Абхазии состоялись, и состоялись показательно, прошли в атмосфере спокойствия, дружелюбия и в правовом русле.



Кроме того, участники встречи отметили слаженную работу Центральной избирательной комиссии, а также рабочую дисциплину участковых избирательных комиссий.