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Валерий Бганба провёл встречу с наблюдателями из ПМР

17:53, 23 Марта 2020
Валерий Бганба провёл встречу с наблюдателями из ПМР
Наблюдатели отметили, что выборы в Абхазии считают прозрачными и спокойными.

Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл встречу с делегацией Секретариата Межпарламентской ассамблеи государств-участников Сообщества «За демократию и права народа», прибывшей в Абхазию  в качестве международных наблюдателей на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте Правительства РА. 

В составе делегации руководитель Межпарламентской ассамблеи Григорий Маракуца, участники секретариата Валерий Зибров, Владимир Спивак, Александр Журавлёв.
Делегацию сопровождал официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба.

Открывая встречу, Валерий Бганба поблагодарил наблюдателей за осуществлённый мониторинг на избирательных участках республики, за тесное взаимодействие с предвыборными штабами и Центральной  избирательной комиссией. 

Наблюдатели в свою очередь обозначили, что выборы в Абхазии считают прозрачными и спокойными.

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