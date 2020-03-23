Валерий Бганба провёл встречу с наблюдателями из ПМР

Наблюдатели отметили, что выборы в Абхазии считают прозрачными и спокойными.



Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл встречу с делегацией Секретариата Межпарламентской ассамблеи государств-участников Сообщества «За демократию и права народа», прибывшей в Абхазию в качестве международных наблюдателей на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте Правительства РА.



В составе делегации руководитель Межпарламентской ассамблеи Григорий Маракуца, участники секретариата Валерий Зибров, Владимир Спивак, Александр Журавлёв.

Делегацию сопровождал официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба.



Открывая встречу, Валерий Бганба поблагодарил наблюдателей за осуществлённый мониторинг на избирательных участках республики, за тесное взаимодействие с предвыборными штабами и Центральной избирательной комиссией.



Наблюдатели в свою очередь обозначили, что выборы в Абхазии считают прозрачными и спокойными.

