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Валерий Бганба провёл встречу с наблюдателями из ПМР
17:53, 23 Марта 2020
Наблюдатели отметили, что выборы в Абхазии считают прозрачными и спокойными.
Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл встречу с делегацией Секретариата Межпарламентской ассамблеи государств-участников Сообщества «За демократию и права народа», прибывшей в Абхазию в качестве международных наблюдателей на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте Правительства РА.
В составе делегации руководитель Межпарламентской ассамблеи Григорий Маракуца, участники секретариата Валерий Зибров, Владимир Спивак, Александр Журавлёв.
Делегацию сопровождал официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба.
Открывая встречу, Валерий Бганба поблагодарил наблюдателей за осуществлённый мониторинг на избирательных участках республики, за тесное взаимодействие с предвыборными штабами и Центральной избирательной комиссией.
Наблюдатели в свою очередь обозначили, что выборы в Абхазии считают прозрачными и спокойными.
Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл встречу с делегацией Секретариата Межпарламентской ассамблеи государств-участников Сообщества «За демократию и права народа», прибывшей в Абхазию в качестве международных наблюдателей на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте Правительства РА.
В составе делегации руководитель Межпарламентской ассамблеи Григорий Маракуца, участники секретариата Валерий Зибров, Владимир Спивак, Александр Журавлёв.
Делегацию сопровождал официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба.
Открывая встречу, Валерий Бганба поблагодарил наблюдателей за осуществлённый мониторинг на избирательных участках республики, за тесное взаимодействие с предвыборными штабами и Центральной избирательной комиссией.
Наблюдатели в свою очередь обозначили, что выборы в Абхазии считают прозрачными и спокойными.
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