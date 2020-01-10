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Валерий Бганба провёл рабочее совещание с руководителями центральных и местных органов госуправления
14:09, 15 Января 2020
Бганба призвал руководителей местных администраций собирать активы из числа глав сельских администраций и вести привычную работу с целью обеспечения прав и интересов населения республики.
Сухум.15 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание с руководителями центральных органов власти. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.
В сообщении говорится:
«Открывая встречу Валерий Бганба отметил, что все принятые нормативно-правовые и иные акты Президента республики до его сложения полномочий действительны и подлежат полноценному исполнению.
«Все без исключения органы государственного управления и подведомственные им учреждения и предприятия должны работать в обычном режиме для обеспечения жизнедеятельности государства», - продолжил он.
И.о. Президента сообщил, что основной задачей всех органов центрального и местного управления является также обеспечение условий для проведения выборов Президента Республики Абхазия в установленные Конституцией сроки.
Он также подчеркнул, что ведомствам необходимо в соответствии с нормами работы Правительства подводить итоги работы организации за 2019 год и представлять отчёты в Кабинет Министров Республики Абхазия для дальнейшего заслушивания на заседаниях Правительства (пункт 21 Регламента работы КМ РА).
Кроме того, и.о. Президента Республики Абхазия Валерий Бганба встретился с главами городов и районов страны.
Бганба призвал руководителей местных администраций собирать активы из числа глав сельских администраций и вести привычную работу с целью обеспечения прав и интересов населения республики.
Участники совещания обсудили также возможность смещения сроков выборов депутатов местного самоуправления на вторую декаду мая с учётом сроков предстоящих выборов Президента республики (22 марта 2020 года).
Согласно статье 5 главы II Закона Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления» от 28.12.2006 выборы назначаются Президентом Республики Абхазия не позднее чем за два месяца истечения срока полномочий органов. Инициатива о переносе даты выборов в виде поправки к закону будет направлена Валерием Бганба в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия в ближайшее время».
Сухум.15 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание с руководителями центральных органов власти. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.
В сообщении говорится:
«Открывая встречу Валерий Бганба отметил, что все принятые нормативно-правовые и иные акты Президента республики до его сложения полномочий действительны и подлежат полноценному исполнению.
«Все без исключения органы государственного управления и подведомственные им учреждения и предприятия должны работать в обычном режиме для обеспечения жизнедеятельности государства», - продолжил он.
И.о. Президента сообщил, что основной задачей всех органов центрального и местного управления является также обеспечение условий для проведения выборов Президента Республики Абхазия в установленные Конституцией сроки.
Он также подчеркнул, что ведомствам необходимо в соответствии с нормами работы Правительства подводить итоги работы организации за 2019 год и представлять отчёты в Кабинет Министров Республики Абхазия для дальнейшего заслушивания на заседаниях Правительства (пункт 21 Регламента работы КМ РА).
Кроме того, и.о. Президента Республики Абхазия Валерий Бганба встретился с главами городов и районов страны.
Бганба призвал руководителей местных администраций собирать активы из числа глав сельских администраций и вести привычную работу с целью обеспечения прав и интересов населения республики.
Участники совещания обсудили также возможность смещения сроков выборов депутатов местного самоуправления на вторую декаду мая с учётом сроков предстоящих выборов Президента республики (22 марта 2020 года).
Согласно статье 5 главы II Закона Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления» от 28.12.2006 выборы назначаются Президентом Республики Абхазия не позднее чем за два месяца истечения срока полномочий органов. Инициатива о переносе даты выборов в виде поправки к закону будет направлена Валерием Бганба в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия в ближайшее время».
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