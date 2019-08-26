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Валерий Бганба проверил готовность новых школ к началу учебного года

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20:16, 1 Сентября 2019
Валерий Бганба проверил готовность новых школ к началу учебного года
Учебные заведения восстановлены за счёт средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Сухум. 1 сентября. Апсныпресс. В преддверии начала нового учебного года премьер-министр Валерий Бганба проверил готовность новых школ республики к принятию учеников.



Так, в Гудаутском районе глава Правительства осмотрел лыхненскую среднюю школу имени Платона Шакрыл. По сообщению руководства школы и строительной компании, бригады строителей в полной мере завершили работы в здании учебного заведения. Преподавательский состав, совместно с активистами школы, занимаются расстановкой мебели, инвентаря, а также обучающего пособия.

Работы по реконструкции школы в селе Лыхны начались в 2017 году за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.



Согласно проекту, в четырехэтажном здании образовательного учреждения 50 классов, укомплектованы кабинеты химии и труда. Площадь школьного спортзала составляет 370 м2 при общей площади всех помещений 6 600 м2.

Здание оснащено системой электрического обогрева классов, вестибюля и коридоров, системой видеонаблюдения. Школьная столовая и пищевой блок оснащены холодильным оборудованием, техникой для приготовления пищи.



Согласно отчету строителей, при проектировании помещений соблюдены все санитарно-технические и противопожарные нормы.

По данным Управления капитального строительства Республики Абхазия, сметная стоимость объекта составляет 135 млн 920 тыс. рублей.

2 сентября 2019 года школа откроет двери для двухсот учащихся. 



Премьер-министр Валерий Бганба побывал также в Очамчырском районе, где осмотрел среднюю общеобразовательную школу в селе Тхина имени Николая Воуба, строительство которой завершилось в августе текущего года.

Глава Правительства совместно с руководством Управления капитального строительства РА встретился с представителями подрядной организации, выполняющей работы на объекте.



Согласно проекту, площадь застройки составила 1 800 м2. В двухэтажном здании образовательного учреждения расположились 14 классов. В том числе просторный спортзал, библиотека, столовая, классы специальных предметов – кабинеты химии, физики, информатики, технологии.



Кабинет информатики уже оборудован компьютерной техникой и готов к проведению в нем занятий.



В классе для занятий технологией установлены портативные швейные машинки, наглядные пособия и необходимый инвентарь для обучения рукоделию.



Число учащихся в школе с 2 сентября 2019 года составит 120 человек.Сметная стоимость объекта, восстанавливаемого за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, составила свыше 80 млн рублей. 



В завершение рабочей поездки Валерий Бганба посетил село Нижняя Джирхуа, в котором стартовали работы по укладке асфальта на одной из сельских дорог. Валерий Бганба ознакомился с темпами строительства и организацией технологического процесса.

Строительство дороги в селе осуществляется из средств Республиканского бюджета.

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