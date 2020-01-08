Валерий Бганба провел совещание с представителями Правительства

Министры отчитались о работе в штатном режиме.



Сухум. 10 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба на совещании обсудил с представителями Правительства текущую работу Кабинета Министров и выполнения финансовых обязательств государства перед гражданами и учреждениями страны.



Открывая совещание, глава Правительства поблагодарил руководителей госорганов за продолжение работы на фоне сложной политической обстановки: «Политический кризис локален, по всей стране идёт обычная работа. Кроме центральных органов госуправления, также чётко работают местные органы управления. Со всеми главами районных администраций я сегодня проводил селекторное совещание».



Премьер-министр сообщил показатели исполнения Государственного бюджета РА за 2019 год и подчеркнул, что, опираясь на данные, можно говорить о стопроцентном исполнении бюджета впервые за последние 10 лет, и это результат работы всех учреждений.



Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба проинформировал, что все нормативно-публичные обязательства Минфина, выплаты заработных плат и пенсий будут осуществлены в срок. В штатном режиме Минфин готовит всю необходимую документацию. По его словам, Закон о бюджете страны на 2020 год вступил в силу на основании пункта 3, статьи 105 Регламента Народного Собрания – Парламента РА и для выполнения доходной части бюджета в текущем месяце нет препятствий: «В части платежей в бюджетную систему хотел бы особо отметить, что здесь никаких проблем нет. Администраторы платежей работают в штатном режиме, а значит все налогоплательщики имеют возможность в установленном порядке через банковскую систему выплачивать налоговые и иные обязательные бюджетные платежи».



Министр по налогам и сборам РА Даур Курмазия также подтвердил, что значительный спад налоговых поступлений не прогнозируется.



Вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба доложил, что по поручению премьер-министра ведёт переговоры по организации поставок электроэнергии из Российской Федерации, в связи с сезонным дефицитом ее выработки в республике. В ближайшее время Минэк заключит отношения с организацией-поставщиком.



Также, Адгур Ардзинба подчеркнул: «На текущий момент идёт подготовка к реализации мероприятий новой Инвестпрограммы на 2020-2022 год. Ответственными органами ведутся работы по составлению сметной документации для экспертизы».



Министр по ЧС Лев Квициния отметил, что усилена работа дежурных бригад в столице Абхазии, спасательное ведомство работает в штатном режиме и откликается на каждый звонок.



Руководители Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА, а также Министерства просвещения в свою очередь сообщили о штатном режиме работы: «По регулярному обеспечению медикаментами лечебных учреждений проблем не наблюдается, все дошкольные образовательные учреждения работают, согласно производственному календарю страны».



При этом, министр просвещения Адгур Какоба добавил: «Учебный процесс в средних общеобразовательных школах начнётся вовремя, по окончании зимних каникул».