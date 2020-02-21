APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:27, 27 Февраля 2020 52
15:50, 27 Февраля 2020 82
11:43, 27 Февраля 2020 156
10:44, 27 Февраля 2020 390
10:33, 27 Февраля 2020 227
10:29, 27 Февраля 2020 158
09:00, 27 Февраля 2020 159
18:14, 26 Февраля 2020 441
16:24, 26 Февраля 2020 444
14:15, 26 Февраля 2020 830
14:05, 26 Февраля 2020 499
13:49, 26 Февраля 2020 377
13:06, 26 Февраля 2020 353
12:51, 26 Февраля 2020 760
21:13, 25 Февраля 2020 719
14:51, 25 Февраля 2020 641
14:44, 25 Февраля 2020 367
14:17, 25 Февраля 2020 491
13:53, 25 Февраля 2020 414
12:26, 25 Февраля 2020 636
21:52, 24 Февраля 2020 958
18:39, 24 Февраля 2020 497
16:10, 24 Февраля 2020 667
15:48, 24 Февраля 2020 530
15:42, 24 Февраля 2020 504

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Валерий Бганба провел ряд встреч, посвященных предотвращению распространения коронавирусной инфекции

Валерий Бганба провел ряд встреч, посвященных предотвращению распространения коронавирусной инфекции

59
15:50, 27 Февраля 2020
Валерий Бганба провел ряд встреч, посвященных предотвращению распространения коронавирусной инфекции
Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр РА встретился с представителями Генпрокуратуры, Военной прокуратуры, Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл ряд рабочих встреч по вопросам предотвращения проникновения и распространения на территории Абхазии коронавирусной инфекции COVID-2019.

Так, и.о. Президента, премьер-министр РА на встрече с генеральным прокурором страны Адгуром Агрба, заместителем генпрокурора, военным прокурором Русланом Тарба обсудил реализацию Распоряжения, запрещающего въезд в Абхазию всем иностранцам (за исключением стран, с которыми Абхазия состоит в дипломатических отношениях). Было решено, что до 7 апреля на абхазо-грузинской и абхазо-российской границах будут работать сотрудники Государственной миграционной службы РА, Пограничного управления СГБ РА, Государственной службы охраны РА.

Кроме того, Валерий Бганба встретился с представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям РА. Участники совещания обсудили возможность установки мобильного госпиталя и подготовку учреждений к осуществлению необходимой диагностики. На данный момент профильными ведомствами с целью предупреждения угрозы коронавируса ведутся переговоры с международными организациями об оказании содействия в поставках средств индивидуальной защиты высокого класса. Глава Правительства обратил внимание чиновников на необходимость усиления карантинных мероприятий и контроля за исполнением ограничительных мер.



Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика