Валерий Бганба провел ряд встреч, посвященных предотвращению распространения коронавирусной инфекции

Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр РА встретился с представителями Генпрокуратуры, Военной прокуратуры, Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.







Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл ряд рабочих встреч по вопросам предотвращения проникновения и распространения на территории Абхазии коронавирусной инфекции COVID-2019.







Так, и.о. Президента, премьер-министр РА на встрече с генеральным прокурором страны Адгуром Агрба, заместителем генпрокурора, военным прокурором Русланом Тарба обсудил реализацию Распоряжения, запрещающего въезд в Абхазию всем иностранцам (за исключением стран, с которыми Абхазия состоит в дипломатических отношениях). Было решено, что до 7 апреля на абхазо-грузинской и абхазо-российской границах будут работать сотрудники Государственной миграционной службы РА, Пограничного управления СГБ РА, Государственной службы охраны РА.







Кроме того, Валерий Бганба встретился с представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям РА. Участники совещания обсудили возможность установки мобильного госпиталя и подготовку учреждений к осуществлению необходимой диагностики. На данный момент профильными ведомствами с целью предупреждения угрозы коронавируса ведутся переговоры с международными организациями об оказании содействия в поставках средств индивидуальной защиты высокого класса. Глава Правительства обратил внимание чиновников на необходимость усиления карантинных мероприятий и контроля за исполнением ограничительных мер.









