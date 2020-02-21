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Валерий Бганба провел ряд встреч, посвященных предотвращению распространения коронавирусной инфекции
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15:50, 27 Февраля 2020
Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр РА встретился с представителями Генпрокуратуры, Военной прокуратуры, Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.
Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба провёл ряд рабочих встреч по вопросам предотвращения проникновения и распространения на территории Абхазии коронавирусной инфекции COVID-2019.
Так, и.о. Президента, премьер-министр РА на встрече с генеральным прокурором страны Адгуром Агрба, заместителем генпрокурора, военным прокурором Русланом Тарба обсудил реализацию Распоряжения, запрещающего въезд в Абхазию всем иностранцам (за исключением стран, с которыми Абхазия состоит в дипломатических отношениях). Было решено, что до 7 апреля на абхазо-грузинской и абхазо-российской границах будут работать сотрудники Государственной миграционной службы РА, Пограничного управления СГБ РА, Государственной службы охраны РА.
Кроме того, Валерий Бганба встретился с представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям РА. Участники совещания обсудили возможность установки мобильного госпиталя и подготовку учреждений к осуществлению необходимой диагностики. На данный момент профильными ведомствами с целью предупреждения угрозы коронавируса ведутся переговоры с международными организациями об оказании содействия в поставках средств индивидуальной защиты высокого класса. Глава Правительства обратил внимание чиновников на необходимость усиления карантинных мероприятий и контроля за исполнением ограничительных мер.
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