15:04, 11 Января 2020 81
14:33, 11 Января 2020 239
13:51, 11 Января 2020 335
13:42, 11 Января 2020 772
23:43, 10 Января 2020 1502
23:30, 10 Января 2020 1693
22:22, 10 Января 2020 810
22:10, 10 Января 2020 3610
21:43, 10 Января 2020 1939
19:41, 10 Января 2020 604
19:27, 10 Января 2020 916
18:58, 10 Января 2020 246
17:23, 10 Января 2020 1922
15:16, 10 Января 2020 4449
14:49, 10 Января 2020 1072
14:32, 10 Января 2020 2057
14:24, 10 Января 2020 694
14:17, 10 Января 2020 1484
14:06, 10 Января 2020 570
12:45, 10 Января 2020 1070
12:12, 10 Января 2020 529
23:17, 9 Января 2020 1492
21:59, 9 Января 2020 1041
18:44, 9 Января 2020 396
Популярное
10.01.2020 4454
08.01.2020 2776
10.01.2020 2061
10.01.2020 1943
10.01.2020 1927
09.01.2020 1724
10.01.2020 1698
10.01.2020 1511
Валерий Бганба: Президент будет исполнять обязанности Главы государства до инаугурации вновь избранного Президента
90
15:04, 11 Января 2020
Премьер-министр РА Валерий Бганба дал брифинг.
Сухум.11 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. На брифинге премьер-министр РА Валерий Бганба сообщил о работе Правительства в дни политического кризиса и об итогах встречи с депутатом Парламента Асланом Бжания.
«После вынесенного вчера Решения Верховного суда РА в системе власти в Абхазии ничего не изменилось», - подчеркнул Бганба.
Премьер-министр разъяснил Решение Кассационной коллегии Верховного суда РА: «В соответствии со статьей 5 Закона «О Президенте РА» действующий Президент исполняет обязанности Главы государства до инаугурации вновь избранного Президента. Поэтому, и в работе Правительства, практически, ничего не меняется».
Как проинформировал Бганба: «Правительство работает в штатном режиме. Бюджет вступил в силу сегодня, на совещании в Казначействе были определены направления работы». Тем не менее, по его словам, есть сложности - не работает аппарат Правительства, нет нужных бумаг для утверждения сметы расходов.
Кроме того, премьер-министр сообщил об итогах встречи с депутатом Народного Собрания – Парламента РА Асланом Бжания: «Встреча была направлена на обеспечение работы аппарата Правительства. Понятно, что сегодня на любой встрече затрагиваются вопросы нынешней политической ситуации. И то, что говорил Аслан Георгиевич по поводу позитивной встречи, я согласен, так как любая встреча – это позитив, мы обменялись мнениями. Я попросил сделать все возможное, чтобы работал аппарат Правительства, у нас много хозяйственных вопросов, которые не ждут. Например, невозможно открыть финансирование некоторым ведомствам из-за того, что ещё не утверждено штатное расписание. Вы знаете, что сокращение штатных единиц в ряде ведомств ещё не утверждено».
При этом Бганба напомнил, что впервые с 2009 года на 102% был выполнен годовой бюджет-2019.
Сухум.11 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. На брифинге премьер-министр РА Валерий Бганба сообщил о работе Правительства в дни политического кризиса и об итогах встречи с депутатом Парламента Асланом Бжания.
«После вынесенного вчера Решения Верховного суда РА в системе власти в Абхазии ничего не изменилось», - подчеркнул Бганба.
Премьер-министр разъяснил Решение Кассационной коллегии Верховного суда РА: «В соответствии со статьей 5 Закона «О Президенте РА» действующий Президент исполняет обязанности Главы государства до инаугурации вновь избранного Президента. Поэтому, и в работе Правительства, практически, ничего не меняется».
Как проинформировал Бганба: «Правительство работает в штатном режиме. Бюджет вступил в силу сегодня, на совещании в Казначействе были определены направления работы». Тем не менее, по его словам, есть сложности - не работает аппарат Правительства, нет нужных бумаг для утверждения сметы расходов.
Кроме того, премьер-министр сообщил об итогах встречи с депутатом Народного Собрания – Парламента РА Асланом Бжания: «Встреча была направлена на обеспечение работы аппарата Правительства. Понятно, что сегодня на любой встрече затрагиваются вопросы нынешней политической ситуации. И то, что говорил Аслан Георгиевич по поводу позитивной встречи, я согласен, так как любая встреча – это позитив, мы обменялись мнениями. Я попросил сделать все возможное, чтобы работал аппарат Правительства, у нас много хозяйственных вопросов, которые не ждут. Например, невозможно открыть финансирование некоторым ведомствам из-за того, что ещё не утверждено штатное расписание. Вы знаете, что сокращение штатных единиц в ряде ведомств ещё не утверждено».
При этом Бганба напомнил, что впервые с 2009 года на 102% был выполнен годовой бюджет-2019.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.