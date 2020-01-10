Валерий Бганба: Президент будет исполнять обязанности Главы государства до инаугурации вновь избранного Президента

Премьер-министр РА Валерий Бганба дал брифинг.



Сухум.11 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. На брифинге премьер-министр РА Валерий Бганба сообщил о работе Правительства в дни политического кризиса и об итогах встречи с депутатом Парламента Асланом Бжания.



«После вынесенного вчера Решения Верховного суда РА в системе власти в Абхазии ничего не изменилось», - подчеркнул Бганба.



Премьер-министр разъяснил Решение Кассационной коллегии Верховного суда РА: «В соответствии со статьей 5 Закона «О Президенте РА» действующий Президент исполняет обязанности Главы государства до инаугурации вновь избранного Президента. Поэтому, и в работе Правительства, практически, ничего не меняется».



Как проинформировал Бганба: «Правительство работает в штатном режиме. Бюджет вступил в силу сегодня, на совещании в Казначействе были определены направления работы». Тем не менее, по его словам, есть сложности - не работает аппарат Правительства, нет нужных бумаг для утверждения сметы расходов.



Кроме того, премьер-министр сообщил об итогах встречи с депутатом Народного Собрания – Парламента РА Асланом Бжания: «Встреча была направлена на обеспечение работы аппарата Правительства. Понятно, что сегодня на любой встрече затрагиваются вопросы нынешней политической ситуации. И то, что говорил Аслан Георгиевич по поводу позитивной встречи, я согласен, так как любая встреча – это позитив, мы обменялись мнениями. Я попросил сделать все возможное, чтобы работал аппарат Правительства, у нас много хозяйственных вопросов, которые не ждут. Например, невозможно открыть финансирование некоторым ведомствам из-за того, что ещё не утверждено штатное расписание. Вы знаете, что сокращение штатных единиц в ряде ведомств ещё не утверждено».



При этом Бганба напомнил, что впервые с 2009 года на 102% был выполнен годовой бюджет-2019.