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Валерий Бганба: предстоит определить пути правового и экспертного сопровождения деятельности Сухумского аэропорта
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13:39, 21 Августа 2019
В Кабмине обсудили вопросы организации воздушного транспортного сообщения между Абхазией и Россией.
Сухум. 21 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Кабинете Министров РА завершилась встреча по вопросам организации воздушного транспортного сообщения между Абхазией и Россией.
Как сообщила российская сторона, потенциальным инвестором проекта «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» может стать компания «Аэроинвест», которая в свое время владела аэропортом «Минеральные воды».
Руководитель инвестиционного проекта «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» Егор Соломатин проинформировал о предполагаемых сроках реконструкции объекта: «Сейчас в стадии разработки мастер-план. Он заканчивается, поэтому о сроках можем говорить очень условно. Это будет не менее двух лет, если мы стартуем с осени. После мастер-плана нам необходима проектно-сметная документация, это займет еще около полугода. Кроме взлетной полосы, которая требует глубокого ремонта, аэропорт тоже придется фактически восстанавливать с нуля. Все необходимо будет делать заново».
Как пояснил заместитель руководителя Федерального Агентства воздушного транспорта Олег Сторчевой: «Делегация прибыла в Абхазию, чтобы дать свою оценку состоянию аэропорта, сравнив ее с предыдущей проверкой. Думаю, что мы проведем этот анализ. Информацию дальше будем использовать для того, чтобы понять сроки реализации проекта. Что касается вопроса воздушного сообщения, он также находится в стадии обсуждения и проработки. Есть рабочие группы, которые работают над этим, и уже по результатам их работы, можно будет сделать заключение».
Олег Сторчевой также рассказал о решении кадрового вопроса: «Подготовка авиационных специалистов должна идти параллельно. Мы обсуждали вопрос о том, что РФ и ее учебные заведения, имеющие большой опыт подготовки авиационных специалистов, готовы принять людей на обучение по разным направлениям авиационной деятельности».
При этом премьер-министр Валерий Бганба добавил, что в первую очередь, абхазской и российской сторонам предстоит определить пути правового и экспертного сопровождения деятельности Сухумского аэропорта. «Именно для этого приехали российские коллеги, совместно с которыми мы будем заниматься этим вопросом», – сказал он.
Сухум. 21 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Кабинете Министров РА завершилась встреча по вопросам организации воздушного транспортного сообщения между Абхазией и Россией.
Как сообщила российская сторона, потенциальным инвестором проекта «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» может стать компания «Аэроинвест», которая в свое время владела аэропортом «Минеральные воды».
Руководитель инвестиционного проекта «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» Егор Соломатин проинформировал о предполагаемых сроках реконструкции объекта: «Сейчас в стадии разработки мастер-план. Он заканчивается, поэтому о сроках можем говорить очень условно. Это будет не менее двух лет, если мы стартуем с осени. После мастер-плана нам необходима проектно-сметная документация, это займет еще около полугода. Кроме взлетной полосы, которая требует глубокого ремонта, аэропорт тоже придется фактически восстанавливать с нуля. Все необходимо будет делать заново».
Как пояснил заместитель руководителя Федерального Агентства воздушного транспорта Олег Сторчевой: «Делегация прибыла в Абхазию, чтобы дать свою оценку состоянию аэропорта, сравнив ее с предыдущей проверкой. Думаю, что мы проведем этот анализ. Информацию дальше будем использовать для того, чтобы понять сроки реализации проекта. Что касается вопроса воздушного сообщения, он также находится в стадии обсуждения и проработки. Есть рабочие группы, которые работают над этим, и уже по результатам их работы, можно будет сделать заключение».
Олег Сторчевой также рассказал о решении кадрового вопроса: «Подготовка авиационных специалистов должна идти параллельно. Мы обсуждали вопрос о том, что РФ и ее учебные заведения, имеющие большой опыт подготовки авиационных специалистов, готовы принять людей на обучение по разным направлениям авиационной деятельности».
При этом премьер-министр Валерий Бганба добавил, что в первую очередь, абхазской и российской сторонам предстоит определить пути правового и экспертного сопровождения деятельности Сухумского аэропорта. «Именно для этого приехали российские коллеги, совместно с которыми мы будем заниматься этим вопросом», – сказал он.
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