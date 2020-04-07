Валерий Бганба поздравил жителей Ткуарчала с Днём города

«Выражаю уверенность, что в ближайшие годы мы получим новые возможности для полноценного возрождения и процветания города»,- говорится в поздравлении.



Сухум. 9 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил жителей Ткуарчала с Днем города.



В поздравлении говорится:



«Непростой исторический путь прошел город-герой Ткуарчал. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. ткуарчалцы самоотверженно защищали родную землю. Благодаря своей стойкости, мужеству и героизму выдержали военную блокаду и не допустили вторжения противника в город.



Выражаю уверенность, что в ближайшие годы мы получим новые возможности для полноценного возрождения и процветания города.



В этот праздничный день желаю всем жителям города-героя Ткуарчал доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях».