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Валерий Бганба поздравил Вячеслава Битарова с Днем рождения

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12:13, 21 Февраля 2020
Валерий Бганба поздравил Вячеслава Битарова с Днем рождения
Бганба выразил уверенность, что профессиональные качества Вячеслава Битарова и богатый опыт государственной деятельности и в дальнейшем будут служить на благо народа Республики Северная Осетия-Алания.

Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил главу Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова с Днем рождения.

В поздравлении, в частности, говорится: «Благодаря Вашим знаниям, целеустремленности и высокой самоотдаче, Северная Осетия расцветает и преображается, делает уверенные шаги в социально-экономическом развитии. Выражаю уверенность, что Ваши профессиональные качества и богатый опыт государственной деятельности и в дальнейшем будут служить на благо народа Республики Северная Осетия-Алания».

Валерий Бганба пожелал Вячеславу Зелимхановичу крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и успешного воплощения в жизнь всех задуманных планов. .

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