Валерий Бганба поздравил Вячеслава Битарова с Днем рождения

Бганба выразил уверенность, что профессиональные качества Вячеслава Битарова и богатый опыт государственной деятельности и в дальнейшем будут служить на благо народа Республики Северная Осетия-Алания.



Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил главу Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова с Днем рождения.



В поздравлении, в частности, говорится: «Благодаря Вашим знаниям, целеустремленности и высокой самоотдаче, Северная Осетия расцветает и преображается, делает уверенные шаги в социально-экономическом развитии. Выражаю уверенность, что Ваши профессиональные качества и богатый опыт государственной деятельности и в дальнейшем будут служить на благо народа Республики Северная Осетия-Алания».



Валерий Бганба пожелал Вячеславу Зелимхановичу крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и успешного воплощения в жизнь всех задуманных планов. .