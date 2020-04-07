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Валерий Бганба поздравил военнослужащих с Днём войск противовоздушной обороны Абхазии

94
16:55, 9 Апреля 2020
Валерий Бганба поздравил военнослужащих с Днём войск противовоздушной обороны Абхазии
«Войска ПВО прошли славный боевой путь, успешно выполняя задачи по защите и охране воздушных рубежей Отечества»,- отмечается в поздравлении.

Сухум. 9 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил представителей вооруженных сил в связи со знаменательной датой - Днём войск противовоздушной обороны Абхазии:

«Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем образования войск противовоздушной обороны Абхазии.

День войск противовоздушной обороны –памятный день не только для Вооруженных сил Республики Абхазия, но и для всего народа. Созданные в 1993 году войска ПВО прошли славный боевой путь, успешно выполняя задачи по защите и охране воздушных рубежей Отечества. С той поры система противовоздушной обороны прошла немалый путь развития.

Выражаю уверенность, что военнослужащие войск ПВО с честью справятся с поставленными задачами, будут и в дальнейшем надежно стоять на страже воздушных рубежей страны.

Желаю крепкого здоровья, счастья благополучия и мира над головой!»

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