Валерий Бганба поздравил военнослужащих с Днём войск противовоздушной обороны Абхазии

«Войска ПВО прошли славный боевой путь, успешно выполняя задачи по защите и охране воздушных рубежей Отечества»,- отмечается в поздравлении.



Сухум. 9 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил представителей вооруженных сил в связи со знаменательной датой - Днём войск противовоздушной обороны Абхазии:



«Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем образования войск противовоздушной обороны Абхазии.



День войск противовоздушной обороны –памятный день не только для Вооруженных сил Республики Абхазия, но и для всего народа. Созданные в 1993 году войска ПВО прошли славный боевой путь, успешно выполняя задачи по защите и охране воздушных рубежей Отечества. С той поры система противовоздушной обороны прошла немалый путь развития.



Выражаю уверенность, что военнослужащие войск ПВО с честью справятся с поставленными задачами, будут и в дальнейшем надежно стоять на страже воздушных рубежей страны.



Желаю крепкого здоровья, счастья благополучия и мира над головой!»

