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Валерий Бганба поздравил ветеранов-афганцев с 31-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана
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18:48, 15 Февраля 2020
«Большой жизненный опыт, приобретенный ветеранами-афганцами, личные качества каждого из вас, необходимы и сегодня, в сложном процессе возрождения государства, в построении его достойного будущего»,- отметил Бганба.
Сухум. 15 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил ветеранов Афганской войны с 31-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана.
«Дорогие друзья!
15 февраля в вашей жизни – одна из самых важных дат. В этот день в 1989 году из Демократической Республики Афганистан были выведены советские войска.
Какие бы оценки ни давали современные исследователи и эксперты событиям тех лет и самому участию Советской Армии в боевых действиях, важным является то, что для каждого из вас, для 367 призванных на войну молодых ребят из Абхазии, она стала частью жизни, нашей общей судьбы.
Вместе с боевыми друзьями вы с честью выполнили возложенные на вас Советским правительством задачи, защищали интересы государства.
К глубокому сожалению, все войны приносят невосполнимые потери. Не удалось их избежать и нам. 15 ребят из Абхазии погибли при исполнении армейского долга. 20 воинов за мужество и героизм удостоены ордена Красной Звезды.
Многим из афганцев суждено было стать ветеранами двух войн – солдатами, командирами подразделений и командующими фронтами. Вы героически защищали Родину и в Отечественную войну народа Абхазии. Эти подвиги вписаны в особо важные страницы современной истории страны.
Большой жизненный опыт, приобретенный ветеранами-афганцами, личные качества каждого из вас, необходимы и сегодня, в сложном процессе возрождения государства, в построении его достойного будущего.
Не сомневаюсь, что во имя этой высокой миссии вы не пожалеете своих сил и огромного потенциала.
Не все проблемы ветеранов еще решены. Но мы пытаемся по достоинству оценить ваши несомненные заслуги.
Примите искренние поздравления и пожелания здоровья, благополучия, успехов»,- говорится в поздравлении.
Сухум. 15 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил ветеранов Афганской войны с 31-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана.
«Дорогие друзья!
15 февраля в вашей жизни – одна из самых важных дат. В этот день в 1989 году из Демократической Республики Афганистан были выведены советские войска.
Какие бы оценки ни давали современные исследователи и эксперты событиям тех лет и самому участию Советской Армии в боевых действиях, важным является то, что для каждого из вас, для 367 призванных на войну молодых ребят из Абхазии, она стала частью жизни, нашей общей судьбы.
Вместе с боевыми друзьями вы с честью выполнили возложенные на вас Советским правительством задачи, защищали интересы государства.
К глубокому сожалению, все войны приносят невосполнимые потери. Не удалось их избежать и нам. 15 ребят из Абхазии погибли при исполнении армейского долга. 20 воинов за мужество и героизм удостоены ордена Красной Звезды.
Многим из афганцев суждено было стать ветеранами двух войн – солдатами, командирами подразделений и командующими фронтами. Вы героически защищали Родину и в Отечественную войну народа Абхазии. Эти подвиги вписаны в особо важные страницы современной истории страны.
Большой жизненный опыт, приобретенный ветеранами-афганцами, личные качества каждого из вас, необходимы и сегодня, в сложном процессе возрождения государства, в построении его достойного будущего.
Не сомневаюсь, что во имя этой высокой миссии вы не пожалеете своих сил и огромного потенциала.
Не все проблемы ветеранов еще решены. Но мы пытаемся по достоинству оценить ваши несомненные заслуги.
Примите искренние поздравления и пожелания здоровья, благополучия, успехов»,- говорится в поздравлении.
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